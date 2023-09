WhatsApp: servizi con Flows e acquisti in chat

Meta ha annunciato interessanti novità per WhatsApp durante l’evento Conversations di Mumbai (India). Le aziende possono utilizzare la nuova funzionalità Flows per “offrire più esperienze ai clienti”, come la scelta del posto sul treno. Gli utenti indiani possono invece sfruttare l’integrazione del sistema UPI per effettuare i pagamenti in chat.

WhatsApp Flows e acquisti in chat

La nuova funzionalità Flows di WhatsApp migliora l’esperienza di shopping e permette di eseguire varie attività direttamente nella conversazione, quindi evitando l’uso di altre app. Come si può vedere nell’esempio pubblicato da Meta, l’utente può contattare l’azienda e chiedere ad esempio di prenotare un viaggio.

Verrà mostrato il modulo in cui devono essere inseriti i dati: città di partenza, città di arrivo, data dell’andata e data del ritorno. È possibile quindi scegliere il posto sul treno. Flows permette anche di ordinare un pasto, prenotare un appuntamento, personalizzare un prodotto, effettuare l’iscrizione a eventi e promozioni. La funzionalità sarà accessibile a tutte le aziende che usano WhatsApp Business.

Gli utenti indiani possono effettuare il pagamento di un prodotto direttamente nella chat. WhatsApp supporta il sistema UPI (Unified Payments Interface), quindi è possibile completare l’acquisto con le app supportate, oltre che con carte di credito e debito. Meta ha sottoscritto accordi con Razorpay e PayU. I nuovi partner di aggiungono a Reliance Jio.

L’ultima novità è rappresentata dal programma Meta Verified. Le aziende potranno sottoscrivere un abbonamento per ottenere il badge blu di account verificato e diversi vantaggi esclusivi, come la possibilità di creare una pagina di WhatsApp personalizzata. I test della funzionalità inizieranno nelle prossime settimane.