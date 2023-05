WhatsApp si aggiorna: ecco le tre innovazioni da Non Perdere

WhatsApp è l’app di messaggistica più usata al mondo, con circa 2,5 miliardi di utenti. WhatsApp non si limita a offrire solo la possibilità di scambiare messaggi di testo, vocali, immagini, video e documenti, ma offre anche altre funzioni come le chiamate e le videochiamate, i gruppi e le community, gli stati le storie e i sondaggi, ma anche la crittografia end-to-end e il backup dei dati. Per questo l’applicazione di Meta è in continua evoluzione e introduce spesso nuove funzionalità. La comunicazione diventa così sempre più veloce e personalizzata, ma ecco le ultime innovazioni da non perdere:

Personalizzare lo stato con un messaggio vocale di 30 secondi;

Videochiamate che non vanno in pausa uscendo dall’app;

Modificare una foto personale rendendola una GIF o uno sticker;

Personalizzare lo stato WhatsApp con un messaggio vocale.

Come condividere un messaggio vocale nel tuo stato WhatsApp

Ogni giorno circa 2 miliardi di utenti utilizzando WhatsApp per comunicare e scambiare contenuti, non solo testo, ma anche immagini video e note vocali. Proprio quest’ultime sono le protagoniste indiscusse nell’era di una comunicazione veloce e rapida, se il tempo di scrivere manca, un messaggio vocale viene in supporto soprattutto per messaggi più lunghi. Le note vocali sono quindi molto apprezzate dagli utenti per scambiarsi velocemente comunicazione evitando una classica chiamata. Ma le note vocali non si limitano alla chat, è possibile infatti personalizzare il proprio stato WhatsApp condividendo una nota vocale un messaggio audio.

La sua funziona è simile a quella che già esiste nelle chat, ma che ora può essere usata per esprimere i pensieri o le emozioni con i contatti tramite un vocale. Per aggiungere una nota vocale allo stato, bisogna raggiungere la scheda “Stato” e toccare l’icona della matita. Per realizzare il messaggio vocale basta tenere premuta l’icona del microfono per iniziare a registrare l’audio. Si può parlare per un massimo di 30 secondi, per poi rilasciare l’icona del microfono e sullo schermo apparirà la nota vocale o audio, che puoi riprodurre, eliminare o inviare come stato. Per renderla ancora più personalizzata si può scegliere di modificare lo sfondo con un colore o una foto della galleria del telefono.

Videochiamate senza interruzioni

WhatsApp è il mezzo che permette di comunicare con i propri contatti anche tramite chiamate e videochiamate, non solo con messaggi e note vocali. Le videochiamate permettono di avere un contatto visivo con l’interlocutore, ma può capitare di aver bisogno di un’altra app mentre il video è attivo. Come fare? Su WhatsApp in passato il video si metteva automaticamente in pausa, la videochiamata procedeva solo con l’ascolto audio e lo schermo diventava nero con la scritta “in pausa” per tutti i presenti. Ma fortunatamente è solo un vecchio ricordo, le videochiamate ora procedono anche uscendo dall’app e utilizzando altre applicazioni, senza andare in pausa. Questo significa che non verrà più perso il contatto visivo con l’interlocutore, ma semplicemente si ridurrà la schermata sul dispositivo, in alto a destra o in basso a sinistra sullo schermo. Per un utilizzo ancora più comodo è possibile spostare la finestra della videochiamata trascinandola nel punto desiderato dello schermo.

Come creare GIF e sticker personalizzati con WhatsApp

WhatsApp permette anche di rendere la propria chat personalizzata e divertente, questo perché tra le sue funzionalità dà la possibilità di creare GIF e sticker. Queste funzioni sono molto utili per personalizzare le conversazioni e rendere più espressivi i messaggi. Oltre la vasta disponibilità di GIF già presenti su WhatsApp è possibile crearne di nuove e personali, questo rende la conversazione più comunicativa e personale. Le GIF sono immagini animate che possono esprimere un’emozione, un concetto o semplicemente essere qualcosa di divertente da condividere con gli amici. Le GIF possono essere personalizzate partendo da un video istantaneo o da uno già presente in galleria. Ecco i passaggi da seguire:

Aprire WhatsApp

Entrare nella Chat Tocca la foto e trascinala verso l’alto per copiarla;

Selezionare allegati (tramite il più);

Selezionare il video;

Decidere se inviarlo come video normale o come “GIF” (in alto a destra sullo schermo);

Aggiungere una didascalia o delle emoji alla tua GIF;

Inviare.

Per un video fatto sul momento, tramite l’icona fotocamera, basta aspettare il caricamento, selezionare “GIF” e inviare.

Come creare sticker personalizzati con WhatsApp su iOS

Gli sticker sono adesivi da usare per comunicare e interagire con i contatti nell’app. Con WhatsApp si possono creare i sticker personalizzati, ritagliando il soggetto da trasformare in uno sticker da una foto. Questa funzione è disponibile solo per iPhone e richiede iOS 15 o versioni successive. Per creare una GIF da una foto, aprire la foto nella galleria, toccarla e trascinarla verso l’alto per copiarla. Per poi aprire WhatsApp e incollare la foto nella chat. La foto si trasformerà in uno sticker personalizzato e unico. Ma ecco i passaggi da seguire: