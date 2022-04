WhatsApp: arrivano i sondaggi per i gruppi

Da diverso tempo, il team di WhatsApp è al lavoro per introdurre i sondaggi nelle chat di gruppo. Se ne parla da ormai un paio di mesi. Finalmente, i tempi sembrano essere quasi maturi per veder debuttare la nuova funzionalità. Oggi possiamo dare uno sguardo in anteprima a quella che sarà la loro interfaccia: preparativi a vederla comparire molto spesso.

Sondaggi per i gruppi di WhatsApp: eccoli

A pubblicare lo screenshot è, neanche a dirlo, la redazione del sito WABetaInfo. Proviene dalla versione beta 22.9.0.70 per iOS. Tutto è stato reso il più semplice possibile, con un elenco di opzioni tra le quali scegliere e il pulsante “Vota” per esprimere la propria preferenza. Un dettaglio non di poco conto: la caratteristica beneficia della crittografia end-to-end, garantendo così il massimo livello di tutela della privacy.

I sondaggi per i gruppi di WhatsApp (fonte: WABetaInfo)

A cosa serviranno? A chiedere un parere o un opinione ai membri, a proposito delle tematiche o delle questioni più disparate: da cosa mangiare a cena nella chat di famiglia alla destinazione delle prossime vacanze in un gruppo di amici. Le possibilità sono infinite.

Quando avverrà il lancio ufficiale dei sondaggi su WhatsApp? Al momento è impossibile stabilirlo. Di certo, i lavori stanno procedendo nella direzione giusta. Come sempre accade in questi caso, però, la fase di test e raccolta feedback potrebbe richiedere parecchio tempo, anche diversi mesi. Non è dato a sapere nemmeno se la funzionalità sarà destinata solo ai singoli gruppi oppure anche a intere Community.

Le “cover photos” per i profili business di WhatsApp, delle vere e proprie copertine (fonte: WABetaInfo)

Rimanendo in tema, la scorsa settimana i profili business hanno visto l’introduzione delle cosiddette cover photos, vere e proprie copertine ispirate a quelle di social network come Facebook e Twitter. Un esempio nello screenshot qui sopra.