WhatsApp e Telegram, nuovi furti cripto: ecco come difenderti

Secondo alcune ricerche portate avanti da ESET, si stanno diffondendo online alcune applicazioni che diffondono malware tramite Telegram e WhatsApp.

Le stesse, attive sia per quanto concerne l’ambiente Windows che Android, agiscono con il chiaro fine di sottrarre criptovalute alle malcapitate vittime, sprovviste di antivirus all’altezza della situazione.

A quanto pare, il malware in questione rientra nella categoria dei clipper, capace di setacciare il dispositivo infetto al fine di individuare e scardinare le protezioni di un eventuale wallet di criptovalute.

Stando alla ricerca, allo stato attuale questo attacco sarebbe indirizzato verso gli utenti cinesi. Con WhatsApp e Telegram vietati nel paese asiatico, il download di APK di tali app su dispositivi Android è alquanto diffuso.

Sfruttando questa abitudine dell’utenza, dunque, i criminali informatici stanno diffondendo questo agente malevolo.

False app WhatsApp e Telegram usate per rubare critpovalute: come evitare rischi

Per attirare sempre nuove vittime, i cybercriminali sfruttano Google Ads e canali YouTube realizzati di proposito. Sfruttando proprio la censura sul territorio cinese e il desiderio di scaricare le suddette app, questi trovano terreno fertile tra la popolazione cinese.

Quanto avvenuto finora, non deve comunque lasciare indifferenti gli utenti occidentali. Visti i successi ottenuti dai criminali informatici, infatti, è probabile che questa forma di attacco possa mutare e in qualche maniera diffondersi anche tra chi vive al di fuori della Cina.

Sotto questo punto di vista, oltre a scaricare app solo da store sicuri, è bene anche dotare i propri dispositivi di adeguate protezioni. Panda Dome Essential è una suite completa che, oltre al classico antivirus, offre anche altri strumenti utili per la protezione digitale.

Stiamo parlando di utility come una VPN, ideale lato privacy e anonimato online, così come di un firewall per Windows. Il sistema di protezione della rete domestica, abbinato alla scansione antivirus su supporti esterni USB, completano un pacchetto capace di garantire la massima sicurezza online.

Quanto costa Panda Dome Essential?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere Panda Dome Essential risparmiando il 50% rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in un costo di appena 17,49€ per la protezione annuale di un dispositivo.

