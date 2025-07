Wi‑Fi 7: Iliad porta in Italia il nuovo standard della connettività domestica

Prestazioni di nuova generazione

Con la fibra ottica FTTH, iliad offre velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte da tecnologia EPON, e fino a 2,5 Gbit/s nelle aree GPON. Questo significa poter gestire più dispositivi contemporaneamente: dallo streaming in 4K al gaming online, fino al lavoro da remoto, senza interruzioni.

Wi‑Fi 7: più veloce, più stabile, più efficiente

Il Wi‑Fi 7 rappresenta un salto evolutivo nello standard di connettività domestica. Oltre a offrire velocità elevate anche in modalità wireless, la nuova iliadbox integra funzionalità avanzate come la modalità Sleeping per ridurre i consumi energetici e un pulsante ON/OFF per gestire facilmente il router senza scollegarlo dalla rete.

Fibra + Mobile: un vantaggio esclusivo

Per i clienti mobile Iliad con piani da 9,99€ o 11,99€ al mese, il canone fibra scende a 21,99€/mese, anziché 25,99€. E per chi non è ancora cliente mobile, l’operatore propone pacchetti con Giga 200 e Giga 250 a prezzi competitivi e 5G incluso.

Servizi aggiuntivi per una rete perfetta

A completare l’offerta, è possibile aggiungere il Wi‑Fi Extender (1,99€/mese) per migliorare la copertura nelle abitazioni più grandi e il servizio McAfee Multi Access (2,99€/mese) per una protezione avanzata dei dati.

Con iliad, attivare la fibra è semplice: il tecnico consegna e installa la iliadbox direttamente a casa, senza costi nascosti né vincoli contrattuali.

