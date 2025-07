Wi-Fi in ogni stanza con meno di 17 euro: offerta sul D-Link DAP-1610

Per le ultime ore di Prime Day fa l’acquisto utile che possa svoltarti il modo in cui ti godi la connessione internet a casa. Fino alla mezzanotte di stasera hai il 51% di sconto sul range extender D-Link DAP-1610 che puoi acquistare a soli 16,66 euro invece di 34. Così potrai dire finalmente addio alle zone morte e al segnale WiFi debole in alcune stanze.

Questo ripetitore WiFi Dual-Band espande il segnale esistente con una velocità combinata fino a 1200 Mbps: 300 Mbps sulla banda 2.4 GHz e ben 866 Mbps sulla banda 5 GHz.

Facile da installare, ti basterà sfruttare l’indicatore LED intelligente che ti aiuterà a trovare il punto perfetto per posizionarlo e ottenere il massimo della copertura di rete. Se vuoi cablare alcuni dispositivi, inoltre, puoi connetterli direttamente alla porta Fast Ethernet integrata.

Compatto ed elegante, non è ingombrante e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della casa. In pochi minuti sarà pronto per funzionare, con una configurazione semplice e veloce che non richiede competenze tecniche.

D-Link DAP-1610 è l’affare per migliorare subito la tua connessione senza spendere troppo: approfitta dei Prime Day e acquistalo a soli 16,66 euro invece di 34. Hai tempo fino a mezzanotte.