Wi-Fi mesh e Powerline nel kit Huawei scontato di 110 euro

Siamo nel pieno dell’estate, e con i prezzi ormai accessibili a tutti la videosorveglianza a casa è una caratteristica sempre più diffusa. Se però dovessi avere problemi con la copertura della rete Wi-Fi, il kit ibrido Wi-Fi Mesh Huawei Q2 Pro è esattamente ciò di cui hai bisogno, proposto oggi da Amazon a soli 119,99 euro con uno sconto di ben 110 euro.

Kit ibrido Wi-Fi mesh Huawei Q2 Pro: caratteristiche tecniche

Se non lo sapessi, le soluzioni mesh aiutano in modo semplice e veloce, ad aumentare notevolmente la copertura in tutta la casa della rete Wi-Fi. Nel caso specifico però parliamo di un kit ibrido, che oltre alla rete Wi-Fi utilizza anche quella Powerline. Questo significa che nel caso in cui le aree da coprire fossero troppo distanti tra loro, basterà far passare la connessione attraverso la rete elettrica, e in un attimo l’intera casa sarà coperta dalla connessione ad internet. Si tratta quindi di un prodotto estremamente versatile, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. La velocità offerta raggiunge i ben 2200Mbps totali, grazie ad un sistema a tripla banda, e quindi pienamente compatibile con le reti Fibra.

Scendendo un po’ più a fondo nella parte tecnica, troviamo un processore quad-core da 1,4GHz in grado di offrire una stabilità della connessione senza pari. La copertura totale offerta è di ben 360m2 sufficiente per case di medie dimensioni, anche a più piani o case doppie. La configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi permette di avere la rete pronta all’utilizzo in qualche minuto. Semplice quanto l’associazione con i dispositivi mobili, attraverso Huawei Share. Grazie alla connessione NFC basterà avvicinare smartphone o tablet a uno dei router, e con un singolo tap sarai connesso, senza password o nome della rete. Non mancano naturalmente le funzioni di parental control e Huawei HomeSec che garantisce protezione per tutti gli utenti connessi. Una soluzione eccellente da ogni punto di vista, ed utile in ogni circostanza.

Con uno sconto di ben 110 euro sul prezzo di listino, il kit Q2 Pro è acquistabile su Amazon a soli 119,99 euro, un affare da non lasciarsi sfuggire.