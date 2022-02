Wi-Fi perfetto nel raggio di 500m2 con il kit TP-Link Deco M5

Puoi dire basta alle zone buie lasciate dal modem in cui il Wi-Fi è debole e instabile, con uno dei migliori sistemi Wi-Fi mesh attualmente disponibili sul mercato. Sto parlando del TP-Link Deco M5, un kit composto da 3 dispositivi ideale per case a più livelli o locali commerciali disponibile su Amazon a soli 168 euro.

Kit Wi-Fi mesh TP-Link Deco M5: caratteristiche tecniche

Il design dei dispositivi è decisamente minimale, adatto ad ogni ambiente, dal profilo estremamente sottile così da poterli posizionare praticamente ovunque. Il pacchetto include un router primario e due satelliti capaci di coprire un’area di ben 500m2. L’installazione è estremamente semplice grazie all’app Deco che con la configurazione guidata consente di avere la rete pronta all’uso in pochi passaggi. Nome della rete e password rimarranno invariati così da semplificarne l’accesso. L’algoritmo TP-Link Art, invece, connette automaticamente il dispositivo al nodo più vicino così da offrire costantemente le migliori prestazioni senza alcun intervento da parte dell’utente. La velocità offerta raggiunge i 1300Mbps grazie ad una configurazione dual band, che rende il sistema perfettamente compatibile con le reti Fibra.

Ottima la possibilità di collegare fino a 100 dispositivi contemporaneamente, conveniente soprattutto per i locali commerciali che desiderano offrire un servizio in più ai propri clienti. Non manca la funzione QoS (Quality of Service) che gestisce in maniera intelligente la priorità e la banda in base alla singola richiesta. In questo modo ogni dispositivo godrà delle maggiori prestazioni possibili in base all’utilizzo della rete. Comoda la compatibilità con Alexa e protocollo IFTTT che permette di gestire le impostazioni direttamente con la propria voce. Da non sottovalutare il supporto tecnico locale offerto nel prezzo, che mette a disposizione i tecnici di TP-Link per qualsiasi problema. Senza dubbio un pacchetto eccezionale per ottenere le migliori prestazioni di rete in ogni stanza.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 44%, il kit TP-Link Deco M5 è disponibile su Amazon a soli 168,51 euro per un risparmio di oltre 130 euro sul prezzo di listino.