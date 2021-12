Wi-Fi pubblici e Kaspersky: come proteggere il tuo smartphone

I Wi-Fi pubblici sono ormai presenti pressoché ovunque: dai ristoranti agli aeroporti, fino agli ipermercati. Sebbene si tratti di un servizio molto utile, nasconde delle insidie per quanto riguarda sicurezza e privacy.

Attraverso questo tipo di connessione, notoriamente poco protetta, gli hacker possono infatti facilmente intrufolarsi nei nostri smartphone. Ciò consente a questi malintenzionati di accedere liberamente a dati personali come posta elettronica, social network e a raggiungere persino home banking e carte di credito.

Proprio per questo motivo, al giorno d'oggi, è impensabile accedere a una linea pubblica senza adeguate precauzioni. Sotto questo punto di vista Kaspersky rappresenta da anni un punto di riferimento per la sicurezza online, tanto più con i recenti sconti del 50% legati al periodo natalizio.

VPN smart e sistemi anti-phishing per navigare al sicuro anche su Wi-Fi pubblici

La celebre azienda infatti, ha deciso di dimezzare il costo dei propri prodotti per la sicurezza informatica. In ottica protezione Wi-Fi pubblici, possiamo citare l'ottimo pacchetto Kaspersky Internet Security.

Tra i vari strumenti a disposizione con questo prodotto, figura infatti una VPN intelligente e veloce, che impedisce ai criminali di sottrarre dati al dispositivo in cui è installata.

Con i 300 MB giornalieri di traffico filtrato disponibile, si tratta di una soluzione ideale per accedere a linee Wi-Fi potenzialmente pericolose limitando i rischi.

Il potenziale di questa soluzione però, non si limita alla seppur ottima VPN. Chi adotta qualunque prodotto di Kaspersky infatti, può avvalersi di un efficace sistema Anti-Phishing.

Questo agisce proteggendo sia da messaggi di posta elettronica che da siti contraffatti. In questo modo è possibile evitare il furto di dati e di dati particolarmente sensibili. I vari pacchetti proposti dall'azienda poi, includono tutti il noto Antivirus targato Kaspersky.

Per i pochi che non lo conoscessero, si tratta di un potente strumento per contrastare pericoli come malware, spyware e ransomware, contrastando efficacemente anche gli attacchi più complessi e moderni della rete.

Kaspersky Internet Security è disponibile, per tutto il periodo natalizio, con uno sconto del 50% sulla sottoscrizione abituale, acquistabile dunque per soli 29,99 euro.