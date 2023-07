WiFi Pubblico: il segreto per connettersi in totale sicurezza

Vacanze estive è sempre sinonimo di viaggi. Che tu sia in procinto di raggiungere una meta all’estero o in Italia è sempre bene prevenire possibili attacchi malevoli legati a internet. Infatti, si fa sempre più necessario e comodo connettersi, se disponibile, a un WiFi Pubblico o a HotSpot sconosciuti come quelli di strutture ricettive, ristoranti, bar o altro. Il segreto per farlo in totale sicurezza è attivando NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie a questa VPN speciale ottieni una difesa potente contro qualsiasi possibile violazione che potrebbe provenire dalla connessione di rete non protetta. Il fatto che questa sia una soluzione indispensabile e imprescindibile quando ci si connette a WiFi gratuiti è che la tua connessione viene incanalata in un tunnel crittografato speciale che rende al 100% anonimi tutti i tuoi dati e informazioni che potrebbero condurre alla tua identità digitale.

Grazie alla Crittografia AES 256 bit di NordVPN hai la certezza matematica che qualsiasi informazione in entrate e in uscita sarà completamente illeggibile a terzi. Fungendo da intermediario tra te e internet, elimina qualsiasi rischio per la tua privacy nascondendo anche il tuo Indirizzo IP. Su questo approfondiamo insieme cosa può fornirci questo provider in più rispetto ad altri.

WiFi Pubblico: connettiti senza pericoli

Come molti sanno qualsiasi WiFi Pubblico potrebbe essere un ottimo nascondiglio per cybercriminali e hacker “assetati” di privacy. Per evitare possibili violazioni ti consigliamo di attivare subito NordVPN, oggi in offerta speciale. Grazie a questa soluzione, in un’app leggerissima e multidispositivo, ottieni un elevato grado di sicurezza e anche qualcosa in più.

Infatti, NordVPN fornisce un Indirizzo IP Dedicato Italiano, con server a Milano o Roma. Un’innovazione interessante e soprattutto utile quando ti trovi all’estero. Infatti, grazie a questo potrai comunque collegarti al web e svolgere qualsiasi operazione richieda un Indirizzo IP personale, non quello generico fornito dalle VPN anche a più utenti contemporaneamente, con posizione in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.