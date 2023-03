NordVPN: scegli tu l'Indirizzo IP che preferisci

NordVPN è una delle migliori VPN sul mercato. Le sue funzionalità sono eccellenti come è eccellente il servizio che offre. Costantemente aggiornata, la sua app garantisce privacy e sicurezza ai massimi livelli. Le sue innovazioni, nel corso del tempo, hanno reso questo prodotto molto apprezzato. Attiva subito l’offerta al 63% di sconto.

Grazie alla promozione +3 mesi extra vinci 3 mesi di protezione gratis oltre al tuo abbonamento sottoscritto. Niente male vero? Tanta tecnologia e la possibilità di risparmiare tantissimo. Infatti, con questa VPN puoi anche scegliere l’Indirizzo IP che preferisci. Non ci credi? Allora provala per 30 giorni e se non sei soddisfatto ottieni un rimborso immediato.

NordVPN fornisce un Indirizzo IP Italiano Dedicato per garantirti anonimato, ma anche le tue operazioni quotidiane senza limitazioni né restrizioni. In pratica, potrai svolgere tutte le attività online accessibili solo dal nostro Paese come Home Banking e acquisti su eCommerce. Un’innovazione davvero interessante.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: i vantaggi di un Indirizzo IP Italiano Dedicato

Come ogni VPN che si rispetti, NordVPN sostituisce il tuo Indirizzo IP con un altro per evitare che qualsiasi minaccia online possa risalire ai tuoi dati e quindi scoprire la tua identità digitale. Unito alla crittografia AES a 256 bit di livello superiore, ottieni una connessione dati completamente anonima e sicura.

L’assegnazione di un Indirizzo IP casuale, a seconda del server scelto, desta sospetti quando si tratta di acquisti online su siti eCommerce o se si devono effettuare operazioni online di banking. Ecco perché un Indirizzo IP Italiano Dedicato offre diversi vantaggi ed evita alcuni disagi all’utente, per una navigazione senza compromessi.

Un IP condiviso è distribuito a più utenti contemporaneamente. Al contrario, un IP Dedicato è assegnato solo a un utente. Inoltre, generalmente è a pagamento mentre con NordVPN è incluso nel tuo abbonamento. Ti permetterà di identificarti facilmente a quei servizi online che richiedono il collegamento da luoghi specifici.

Infine, permette di controllare con precisione la tua geolocalizzazione e risulta più veloce perché utilizzato solo ed esclusivamente da te. Insomma, Grazie a questa VPN non solo hai tanti vantaggi economici, ma anche funzionali. Affidati a chi di privacy e sicurezza se ne intende, scegli il meglio che c’è sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.