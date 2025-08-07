 Wi-Fi sicuro in vacanza: il router 4G-LTE di TP-Link è in offerta
TP-Link TL-MR110 è in sconto su Amazon: porta con te in vacanza il router 4G-LTE per non correre rischi con le reti Wi-Fi pubbliche.
TP-Link TL-MR110 è in sconto su Amazon: porta con te in vacanza il router 4G-LTE per non correre rischi con le reti Wi-Fi pubbliche.

È in corso su Amazon un’offerta a tempo che fa proprio al caso tuo se sei in partenza per le meritate vacanze estive: è quella che taglia il prezzo di TP-Link TL-MR110, il router 4G-LTE portatile che ti permetterà di accedere ovunque a una rete Wi-Fi sicura e protetta. In questo modo, potrai connettere i tuoi dispositivi in viaggio, senza correre rischi, evitando i network pubblici di aeroporti, ristoranti e alberghi, per definizione vulnerabili ed esposti all’azione dei cybercriminali. Con oltre 21.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce ha ottenuto un voto medio pari a 4,4 stelle su 5.

Non sono necessarie configurazioni: si inserisce la scheda SIM ed è subito pronto all’uso. Integra il supporto per velocità di download fino a 150 Mbps e la possibilità di collegare 32 terminali in contemporanea, per navigare, lavorare, giocare e guardare contenuti senza interruzioni. Ha in dotazione due antenne esterne rimovibili per una copertura sempre impeccabile e sul retro è presente uno slot Ethernet per l’utilizzo via cavo. Scopri di più nella descrizione completa.

TP-Link TL-MR110: il router 4G-LTE ha uno slot per la scheda SIM

Lo sconto è automatico e porta TP-Link TL-MR110 al prezzo di soli 39,98 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro (la richiesta è elevata).

La disponibilità è immediata e Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari. Se lo ordini adesso, il router 4G-LTE arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, giusto in tempo per portarlo con te in vacanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ago 2025

