 Wifi, TV e Sport: attiva il pacchetto Sky completo a un prezzo imperdibile
Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport: tutto in un unico pacchetto, che puoi attivare a prezzo scontato per 18 mesi. Offerta dedicata ai nuovi utenti.
Un’unica soluzione per chi cerca velocità, intrattenimento e sport senza compromessi. Sky lancia la nuova offerta che unisce Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport a un prezzo vantaggioso: 20,90 euro al mese per Wifi e 14,90 euro al mese per TV e Sport. Ecco tutti i dettagli della promozione, attivabile comodamente online.

Scegli il pacchetto Sky a prezzo promozionale

Una promozione per chi vuole tutto: internet, TV e sport

Con questa proposta, Sky mette insieme tre pilastri dell’intrattenimento e della connettività. Sky Wifi è disponibile a 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro per 18 mesi, con attivazione gratuita. La connessione raggiunge fino a 1 Gb/s grazie al modem Sky Wifi Hub con tecnologia WiFi 6, incluso senza costi aggiuntivi.

A questo si aggiunge il pacchetto Sky TV + Sky Sport a 14,90 euro al mese invece di 51,90 euro, con attivazione di 19 euro e permanenza minima di 18 mesi. L’offerta è valida fino al 28 settembre ed è riservata ai nuovi clienti Sky.

Scopri cosa include l’offerta Sky Wifi, TV e Sport

Nel concreto, con Sky TV avrai accesso a intrattenimento, serie italiane e internazionali – anche in contemporanea con gli USA – e un’ampia selezione di documentari su storia, natura, attualità e true crime. Sul fronte sportivo, Sky Sport offre una copertura esclusiva delle competizioni più seguite:

  • UEFA Champions League, Europa League e Conference League, con 185 partite a stagione in esclusiva
  • Il grande tennis internazionale, dai tornei dello Slam fino alle ATP Finals e WTA Finals
  • Tutta la velocità dei motori, con Formula 1, MotoGP e Superbike seguite integralmente dal giovedì alla domenica

Questa promozione permette di avere in un unico abbonamento la connessione internet ultraveloce di Sky Wifi, i contenuti premium di Sky TV e l’esclusiva copertura sportiva di Sky Sport a un prezzo scontato per 18 mesi. Per te che vuoi navigare senza limiti, goderti le tue serie preferite e vivere in diretta lo sport, è l’ideale: attiva la promozione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Eleonora Busi
20 ago 2025
