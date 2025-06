Wi-Fi in vacanza? La saponetta 4G di TP-Link è al minimo storico

Stai per andare in vacanza? Non mettere a rischio i dati personali collegandoti a reti non sicure: porta con te TP-Link M7000, oggi in forte sconto su Amazon. È la saponetta 4G che crea una rete Wi-Fi protetta e privata, attraverso cui accedere a Internet con tutti i tuoi dispositivi (fino a 10 in contemporanea). Ti consente di navigare ovunque con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. È compatibile con tutti gli operatori italiani, inclusi Iliad, ho. e Kena: ti basta inserire una SIM e sei subito online.

TP-Link M7000: l’offerta sulla saponetta 4G

Il setup è semplice ed è facile da usare: pochi istanti ed è tutto pronto. Ogni parametro si gestisce con una comoda applicazione mobile che permette inoltre di eseguire il monitoraggio del traffico dati consumato. La batteria integrata da 2.000 mAh assicura ore di connessione continua, con una pratica modalità di risparmio energetico che si attiva automaticamente dopo 10 minuti di inattività. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Grazie allo sconto del 33% sul listino ufficiale puoi acquistarla al prezzo finale di soli 39,99 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche e quanto ti tornerà utile in viaggio. È un’offerta a tempo, quindi potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

La disponibilità è immediata e, se la ordini subito, la saponetta 4G di TP-Link (modello M7000) arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Sono già oltre 11.800 le recensioni pubblicate sull’e-commerce e il voto medio supera 4/5. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.