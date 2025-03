Wi-Fi 6 ovunque con l'adattatore USB di TP-Link: l'offerta

È in corso un’offerta a tempo di Amazon che propone TP-Link Archer TX20U a un prezzo molto conveniente. Si tratta di un adattatore dalle dimensioni estremamente compatte così da poterlo portare comodamente ovunque, che si collega alla porta USB del PC e abilita la tecnologia Wi-Fi 6. Garantisce un’ampia copertura per la ricezione ottimale del segnale, una banda fino a 1.201 Mbps su 5 GHz e una sicurezza avanzata grazie alla tecnologia WPA3 integrata.

Adattatore Wi-Fi 6: l’offerta su quello TP-Link

Può tornare utile, ad esempio, quando si sottoscrive un nuovo contratto per la fibra e l’operatore fornisce un modem o un router con supporto alla nuova tecnologia, ma il computer che si utilizza non dispone della connettività wireless o è ancora fermo a una versione precedente. In questo modo, senza dover affrontare la spesa per comprare uno nuovo, è comunque possibile navigare e lavorare sfruttando tutta la velocità dello standard 802.11ax di ultima generazione. È compatibile con i sistemi operativi Windows 11 e Windows 10. Inoltre, è ideale per streaming e gaming come dimostra l’implementazione di OFDMA, MU-MIMO e BSS Color. Per altre informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa.

Approfitta dello sconto applicato in automatico e acquista l’adattatore Wi-Fi 6 di TP-Link (modello Archer TX20U) al prezzo finale di soli 19,99 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere o risultare sold out da un momento all’altro.

La disponibilità è immediata, è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime) assicurata già entro domani se lo ordino adesso. In quasi 150.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce ha ottenuto un voto medio pari a 4,5/5.