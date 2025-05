Wikipedia usa l'AI per supportare gli editori umani

Wikipedia ha deciso di integrare l’AI nel suo processo di editing, ma con una filosofia ben precisa: l’intelligenza artificiale non sostituirà gli editor umani, ma li aiuterà a ridurre il carico di lavoro e a concentrarsi maggiormente sul controllo della qualità.

Wikipedia: l’AI come supporto, non come sostituto

Chris Albon, direttore del machine learning della Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit che gestisce Wikipedia, ha sottolineato che l’obiettivo non è far generare i contenuti all’AI. Piuttosto, l’intelligenza artificiale servirà a “rimuovere le barriere tecniche” e a svolgere i “compiti noiosi” che ostacolano il flusso di lavoro degli editor, come la ricerca di background, la traduzione e l’inserimento di nuovi volontari.

Non è la prima volta che Wikipedia usa l’AI. Lo fa fa già per rilevare il vandalismo, tradurre i contenuti e prevedere la leggibilità, ma fino a questo annuncio non aveva offerto servizi AI ai suoi editor. Negli ultimi anni, la Wikimedia Foundation ha cercato di rendere la vita più facile ai suoi collaboratori volontari, aggiungendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di editing e offrendo loro protezione legale dalle campagne di molestie di destra.

L’information overload e lo scraping selvaggio

La quantità di informazioni e contenuti nel mondo sta rapidamente superando il numero di volontari attivi in grado di moderarli. Wikipedia deve affrontare un futuro in cui l’AI potrebbe letteralmente divorarla viva. Per questo motivo, all’inizio di questo mese, la Wikimedia Foundation ha lanciato un dataset per l’addestramento AI, con l’obiettivo di tenere i bot lontani dal sito destinato alla navigazione umana.

Negli ultimi anni, il numero di bot che fanno scraping del sito è aumentato drasticamente, al punto che il traffico dei bot ha effettivamente messo sotto pressione i server di Wikipedia e aumentato il consumo di banda del 50%.

L’integrazione dell’AI nel processo di editing rappresenta quindi una mossa strategica per Wikipedia. Vuole sfruttare sì, le potenzialità dell’intelligenza artificiale per alleggerire il lavoro dei suoi volontari e migliorare la qualità dei contenuti, ma mantenendo il controllo umano sul processo editoriale. Tutte le modifiche saranno sempre supervisionate da editori in carne e ossa per garantire neutralità, verificabilità e affidabilità.