Il primo restyling desktop di Wikipedia in 10 anni

Proprio come dovrebbe essere: il primo restyling desktop di Wikipedia in dieci anni non stravolge il layout di una delle risorse online più consultate al mondo, ma interviene su aspetti chiave, ottimizzandoli senza rivoluzionarli. L’annuncio giunge direttamente dalla Wikimedia Foundation, che illustra quali sono i cambiamenti introdotti.

Wikipedia: le novità del restyling desktop

Il debutto avviene nei giorni che seguono il ventiduesimo anniversario della versione inglese dell’enciclopedia, celebrato il 15 gennaio 2023. Va subito precisato che il rollout è ancora in corso, dunque potrebbe non risultare già visibile a chiunque e in tutte le lingue. Ecco quali sono le novità di maggior rilievo, rivolte a migliorare l’esperienza generale, con un focus in particolare su navigazione, usabilità e accessibilità.

Esperienza di ricerca evoluta, che fa leva su immagini e descrizioni per consentire di trovare le voci in modo più semplice;

strumenti per il cambio della lingua messi in evidenza, a favore dei lettori e di chi si occupa della loro modifica;

intestazione aggiornata con l’inclusione di link alle funzionalità più utili come la ricerca e il nome della pagina;

tabella dei contenuti ridisegnata per fornire il contesto di un articolo e la possibilità di navigare durante la lettura.

È il risultato di un lavoro condotto in collaborazione con la community di volontari e tenendo conto dei feedback ricevuti dai lettori. Ricordiamo che, dell’arrivo di un restyling desktop, abbiamo scritto su queste pagine già nel settembre 2020.

La nuova interfaccia desktop di Wikipedia è progettata per soddisfare le esigenze di una nuova generazione di utenti Internet, rendendo semplice per tutti, indipendentemente dalla loro familiarità con il mondo online, raggiungere una fonte di conoscenza fidata e affidabile.

Alle novità già elencate in precedenza si aggiungono un aumento per il corpo del carattere di default così da migliorare la leggibilità, una barra laterale che si può ridurre e l’impostazione di una larghezza massima della colonna di testo pensata per rendere più confortevole la consultazione delle voci più lunghe. Su quest’ultimo aspetto si può tuttavia intervenire manualmente, se la dimensione orizzontale del monitor raggiunge almeno 1.600 pixel.

