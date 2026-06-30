Wimbledon 2026, gli italiani in campo oggi martedì 30 giugno

Dopo il successo al quinto set di Jannik Sinner nella giornata di lunedì, il torneo di Wimbledon prosegue con le altre partite del primo turno. Quest’oggi, martedì 30 giugno, saranno in campo quattro italiani, oltre a Tyra Grant e Jasmine Paolini che hanno già vinto i loro rispettivi incontri: Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.

Le partite di oggi pomeriggio saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e Sky Tennis, oltre che in streaming su NOW. E proprio quest’ultima piattaforma propone l’offerta più conveniente: il pass Sport è disponibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 29,99 euro al mese.

Quattro italiani in campo

Nel momento in cui vi scriviamo, Matteo Arnaldi è sotto 2 set a 1 contro il francese Quentin Halys. Al termine della sfida, sempre sul campo 4 sarà di scena Lorenzo Sonego contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 del tabellone.

Non prima delle 17:25 riflettori accesi invece sulla partita tra Flavio Cobolli e l’atleta sudamericano Mariano Navone. Il tennista romano è reduce dalla finale del Roland Garros persa contro Alexandre Zverev, fin qui il punto più alto della sua carriera. Riuscire a ripetersi a Londra sarà molto difficile, ma mai dire mai, soprattutto alla luce delle sorprese che ci sono state già in occasione degli incontri del primo turno questo lunedì.

E chi una finale a Wimbledon l’ha già giocata è Matteo Berrettini: nell’estate 2021 The Hammer era l’atleta azzurro di gran lunga più forte in circolazione, come dimostrò nel percorso immacolato fino alla finalissima contro Novak Djokovic, che proprio in quell’occasione conquistò il ventesimo Slam di una storia irripetibile. Oggi pomeriggio Berrettini affronterà Stan Wawrinka sul campo 1 non prima delle 17:10.

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