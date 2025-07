Wimbledon, ottavi di finale con tre italiani: come vederli dall'estero

Quella di oggi è una giornata storica per il tennis italiano. Per la prima volta infatti tre atleti azzurri proveranno a qualificarsi per i quarti di finale di Wimbledon, il torneo più prestigioso al mondo. La tripletta tutta azzurra sarà composta da Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Tutti i match di Wimbledon sono visibili in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Il pacchetto più conveniente per seguire gli incontri è il pass Sport di NOW, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Per gli appassionati di tennis si tratta del pacchetto più completo in assoluto, dal momento che offre la visione di tutti i tornei ATP e WTA della stagione, Wimbledon in esclusiva, lo US Open, nonché i tornei di fine anno ATP Finals e Coppa Davis, che vedranno ancora una volta protagonisti Sinner e la Nazionale italiana guidata da Filippo Volandri.

E dall’estero? Se in questi giorni si è in vacanza fuori dall’Italia, occorre utilizzare una VPN, servizio indispensabile per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming fuori dal proprio Paese di residenza. Con una VPN è infatti possibile simulare una connessione dall’Italia, semplicemente connettendosi a un server situato nel nostro Paese.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media e di numerose funzionalità extra per la privacy e sicurezza dei propri dati personali. Uno dei suoi fiori all’occhiello è Threat Protection Pro, opzione proprietaria che permette di bloccare la pubblicità online, i malware e il tracciamento dei dati.

In virtù della nuova promozione in corso, i piani della durata di due anni sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per il piano Base e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Utilizzando inoltre il codice esclusivo BLAZE5, è possibile ottenere un extra sconto del 5% nel carrello.