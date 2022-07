Wind Tre rileva le chiamate indesiderate

In attesa del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, i clienti di Wind Tre possono utilizzare la nuova funzionalità presente nell’app per Android e iOS. Grazie a Please don’t call è possibile rilevare automaticamente le chiamate indesiderate. L’utente potrà decidere se rispondere o meno e segnalare i numeri non ancora identificati dall’algoritmo.

Stop alle chiamate indesiderate

Il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, che sarà operativo dal prossimo 27 luglio, consentirà di comunicare i numeri di telefono (fissi e mobile), sui quali non si desidera ricevere chiamate per finalità pubblicitarie. Gli utenti possono già oggi utilizzare alcune app specifiche per bloccare automaticamente le telefonate moleste. Una delle più note è Truecaller.

L’app di Wind Tre, riservata ai clienti dell’operatore, include ora il servizio gratuito Please don’t call che riconosce le chiamate indesiderate, mostrandole sullo schermo dello smartphone. Ciò avviene attraverso un database aggiornato due volte a settimana sulla base delle segnalazioni degli utenti.

L’attivazione deve essere effettuata attraverso la voce presente nel menu. È necessario però impostare Wind Tre come app predefinita per l’identificazione delle chiamate. L’utente può segnalare un numero non identificato o rimuovere un numero inserito per errore nel database.

Wind Tre informerà i clienti attraverso spot di varie lunghezze su TV, radio, social media e YouTube. Per la campagna è stato scelto il brano “Please Don’t Go” (1992) dei Double You, cover del brano dei KC and the Sunshine Band del 1979.

