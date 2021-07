Windows 10: aggiornamento KB5004296 in download

Microsoft chiude il mese di luglio con il rilascio di un nuovo aggiornamento cumulativo e opzionale per Windows 10. Si tratta del pacchetto KB5004296 in fase di distribuzione per coloro che in possesso di un dispositivo con le versioni 2004 (May 2020 Update), 20H2 (October 2020 Update) e 21H1 (May 2021 Update) della piattaforma.

L'update cumulativo (e opzionale) KB5004296 per W10

Il processo di download e installazione può essere avviato attraverso Windows Update (richiede il via libera dell'utente, non è automatico) oppure manualmente tramite la pagina Update Catalog. Include bugfix che tornano utili soprattutto a chi incontra cali di performance durante l'esecuzione dei giochi. Le correzioni saranno include nel Patch Tuesday di agosto, ma chi non vuol aspettare una decina di giorni può scaricarle fin da subito.

Tra i problemi risolti, anche quello che per diverso tempo ha provocato un comportamento anomalo dei PC impostati su “Bilanciato” o “Massime prestazioni”, di fatto ignorando l'impostazione dell'utente. Ancora, sistemati bug relativi a Input Method Editor, alla mancata identificazione di una connessione Internet mentre si è connessi a una VPN e al processo di stampa mediante connessione USB. L'aggiornamento KB5004296 di Windows 10 disabilita inoltre la sincronizzazione della Timeline tra dispositivi diversi.

Con il rilascio del pacchetto, Microsoft conferma il proprio impegno finalizzato a migliorare l'attuale versione del sistema operativo, nonostante il prosieguo dei lavori necessari per confezionare il suo successore, quel Windows 11 che farà il suo esordio ufficiale entro fine anno. Secondo alcuni indizi concreti, la data di uscita (non confermata in via ufficiale) è stata fissata dal gruppo di Redmond per il 20 ottobre 2021.