Windows 10: Backup non si può eliminare su Enterprise

Sebbene il più recente sistema operativo di casa Microsoft sia Windows 11, allo stato attuale delle cose è in realtà Windows 10 quello più diffuso, in special modo in ambito aziendale, più specificamente, l’edizione Enterprise. Sarà forse per questo il motivo in base al quale negli ultimi giorni l’OS ha incredibilmente ricevuto l’applicazione Windows Backup insieme agli aggiornamenti di settembre 2023.

Windows 10: problemi con Backup su Enterprise

Perché incredibilmente? La risposta è presto data: innanzitutto perché si riteneva che Windows 10 non avrebbe più ottenuto nuove funzionalità da parte di Microsoft poiché concentrata sul successore e in secondo luogo perché sull’edizione Enterprise dell’OS dovrebbero, di norma, venire adottate altre soluzioni per il backup, più complete e flessibili.

Windows Backup è infatti una nuova applicazione, inizialmente rilasciata solo per Windows 11, con cui si possono creare archivi di backup ed è possibile ripristinare i dati. Viene supportato il backup di alcune cartelle preimpostate e delle impostazioni di sistema. Tutto avviene mediante OneDrive, ma non vi sono opzioni per il backup di partizioni e unità e altre feature basilari. Si tratta pertanto di una soluzione adatta maggiormente agli utenti consumer e non a quelli aziendali.

In virtù di tutto ciò, gli amministratori di sistema hanno prontamente espresso il loro dissenso nei confronti della recente scelta di Microsoft e alcuni hanno fatto pure presente l’impossibilità di poter sfruttare l’app, in quanto in realtà impossibile da avviare, mostrando il messaggio “Questa funzione non è supportata dalla tua organizzazione”, oltre che da eliminare.

A tal riguardo, in un articolo di supporto, il colosso di Redmond ha spiegato quando e perché l’applicazione Windows Backup è stata installata automaticamente e pure il motivo per cui questa non viene, precisando altresì che l’inconveniente sarà risolto successivamente e che l’applicazione smetterà di comparire negli elenchi “Tutte le app” o “App installate” dell’OS.