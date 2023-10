Windows 10 KB5031445: novità dell'aggiornamento

Insieme all’aggiornamento KB5031455 per Windows 11 22H2, Microsoft ha rilasciato anche l’update KB5031445 per Windows 10 22H2 che risolve diversi bug. Si tratta di un’anteprima dei fix che verranno risolti con l’aggiornamento cumulativo del 14 novembre.

KB5031445: bug fix per Windows 10

L’update KB5031445 è opzionale, in quanto non include nessuna patch di sicurezza. Gli utenti possono verificare la disponibilità in Windows Update, ma devono avviare l’installazione manualmente, cliccando sul pulsante “Scarica e installa“. Al termine della procedura la build di Windows 10 22H2 passa al numero 19045.3636.

A differenza dell’aggiornamento KB5031455 per Windows 11 22H2, KB5031445 non include nuove funzionalità, ma solo bug fix. Quelli indicati da Microsoft riguardano i touchscreen, le stampanti e l’eccessivo consumo di memoria da parte dei processi ctfmon.exe e TextInputHost.exe .

L’aggiornamento risolve inoltre un bug che bloccava Outlook, quando l’utente usa una stampante IPP (Internet Printing Protocol). È incluso anche un fix per la perdita di connettività causata dall’aggiunta di una seconda scheda di rete senza nessun gateway predefinito.

Microsoft avverte che, dopo aver installato l’update, potrebbe verificarsi un errore relativo a BitLocker. Nelle app MDM (Mobile Device Management) viene mostrato l’errore 65000 che indica l’assenza della cifratura. In realtà è solo un problema di reporting, in quanto la cifratura funziona correttamente. È possibile eliminare l’avviso tramite Microsoft Intune, come specificato nella pagina dedicata all’aggiornamento.