Windows 10: una novità per la schermata di blocco

Microsoft dimostra, ancora una volta, di non aver interrotto il proprio impegno sul fronte Windows 1o. Lo ha appena fatto annunciando l’intenzione di portare sul vecchio sistema operativo una funzionalità già avvistata sul successore Windows 11 (con la build 23612 distribuita la scorsa settimana nel canale Canary). Era già accaduto con l’assistente Copilot, questa volta è invece relativa alla schermata di blocco. Nulla di rivoluzionario, sia chiaro, ma un’ennesima conferma di come la piattaforma non sia stata abbandonata.

Schermata di blocco: Windows 10 come W11

Si tratta di un widget relativo alle condizioni meteo. È mostrato nella parte centrale e inferiore dell’interfaccia, aggiornato in tempo reale con i dati inerenti alla località in cui ci si trova. È quello visibile nello screenshot allegato qui sotto, pubblicato in origine dalla redazione del sito Neowin. Un click sull’elemento apre maggiori informazioni, lanciando una scheda dedicata all’interno del browser Edge. Stando a quanto reso noto dalla software house, la distribuzione della novità prenderà il via nel corso delle prossime settimane.

Il perché dell’impegno ancora profuso da Microsoft sul fronte Windows 10, nonostante manchi ormai poco più di un anno e mezzo alla termine del supporto ufficiale (fissato nel 14 ottobre 2025), è presto spiegato. Secondo i numeri rilevati da StatCounter e aggiornati a fine dicembre, quasi sette PC su dieci tra quelli in circolazione sono ancora fermi a questa versione del sistema operativo. Per la precisione il 67,42%. Tra la quota restante, solo il 26,54% ha già effettuato il passaggio al successore Windows 11.

L’integrazione del widget per le condizioni meteo è stato annunciato con il post condiviso sulle pagine del blog ufficiale e relativo al rilascio della build 19045.3992 (KB5034203) per gli Insider presenti nel canale Preview di W10 22H2. L’aggiornamento, come di consueto, porta con sé anche un lungo elenco di bugfix, in modo da intervenire sui problemi individuati nelle release precedenti.