Microsoft Copilot: arriva il tasto per gli AI PC

Microsoft ha annunciato un’importante novità per i computer del 2024. Sulle tastiere per PC e quelle dei notebook verrà aggiunto un tasto dedicato per Copilot. Quando premuto attiverà l’assistente digitale, velocizzando così l’accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato le prime due build dell’anno per Windows 11.

Copilot sulle nuove tastiere

Da quasi 30 anni, gli utenti possono usare i tasti Windows e Menu per aprire il menu Start e il menu contestuale. Nelle nuove tastiere per PC e notebook sarà presente il tasto Copilot. Verrà posizionato alla destra del tasto Alt destro e sostituirà il tasto Menu. Questo cambiamento indica l’inizio dell’era degli AI PC, ovvero computer con processori (come i Core Ultra di Intel) che permetteranno di sfruttare al meglio le funzionalità IA di Windows 11.

Quando l’utente premerà il tasto verrà aperto il pannello laterale di Copilot. In pratica è un’alternativa al pulsante presente nella barra delle applicazioni. Nei paesi in cui l’assistente non è ancora disponibile (come in Italia) verrà invece lanciato Windows Search. I primi computer con tasto Copilot verranno mostrati al CES 2024 di Las Vegas. Ovviamente il tasto sarà presente sulle tastiere dei prossimi Surface.

Nuove build di Windows 11

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23612 per il canale Dev e della build 26020 per il canale Canary del programma Insider. Entrambe includono varie novità per l’accesso vocale (supporto per altre lingue, supporto multi-display e comandi personalizzati).