Surface Pro 10 e Surface Laptop 6: i primi dettagli

Il 2023 di Microsoft si chiuderà senza l’annuncio di grandi novità sul fronte hardware, ma l’arrivo di Surface Pro 10 e di Surface Laptop 6 potrebbe essere dietro l’angolo. La redazione del sito Windows Central ha pubblicato una serie di informazioni (non confermate in via ufficiale) a proposito delle loro caratteristiche e specifiche tecniche.

Rumor su Surface Pro 10 e Surface Laptop 6

Per quanto riguarda il comparto hardware, i PC dovrebbero essere proposti con i processori Intel della generazione 14 e con i chip Qualcomm Snapdragon della serie X. Il gruppo di Redmond avrebbe già pianificato l’annuncio ufficiale per la primavera 2024.

Per quanto riguarda Surface Pro 10 (successore del Surface Pro 9 nell’immagine di apertura e da non confondere con Surface Pro X) e Surface Laptop 6, per la prima volta nella storia della linea dovrebbero essere proposti entrambi fin da subito nelle loro varianti ARM, note internamente con il nome in codice CADMUS. I primi test avrebbero restituito risultati più che incoraggianti sui fronti di prestazioni, autonomia e sicurezza, simili a quelli dei Mac con componentistica Apple Silicon.

Il primo dei due dovrebbe integrare un display migliorato, più luminoso e con supporto HDR (forse con risoluzione diminuita a 2160×1440 pixel nelle incarnazioni più economiche), moduli NFC opzionale e webcam riprogettata. L’upgrade del secondo, invece, dovrebbe portare con sé un restyling del design (bordi assottigliati, angoli arrotondati, più porte) per essere proposto nelle versioni da 13,8 e 15 pollici. Entrambi potrebbero integrare un pulsante dedicato a Copilot sulla tastiera.

Pronti per Hudson Valley (W11 24H2 o Windows 12)

Sempre stando alle indiscrezioni trapelate, Microsoft sarebbe al lavoro per ottimizzarli affinché possano sfruttare al meglio le funzionalità introdotte con la prossima evoluzione del sistema operativo, Hudson Valley. Ancora non è certo se la software house deciderà di chiamarla Windows 11 24H2 oppure Windows 12. Di certo, porterà con sé novità importanti soprattutto sul fronte dell’intelligenza artificiale.

I primi Surface senza Panos Panay

Saranno i primi nuovi dispositivi della linea Surface presentati da Microsoft dopo l’addio di Panos Panay, in Microsoft da 19 anni e figura chiave dei progetti legati ai prodotti hardware, ora passato ad Amazon.

Altre indiscrezioni raccolte dalla redazione di Windows Central ipotizzano, per il 2024, il lancio di un Surface Laptop Go. Guardando ancora più avanti, all’anno successivo, potrebbe invece arrivare Surface Laptop Studio 3.