Ultimo Patch Tuesday dell’anno per Windows 10: prende il via in queste ore il rollout dell’aggiornamento cumulativo KB4592438 a disposizione di chi ha installate le versioni 2004 (20H1, May 2020 Update) o 2009 (20H2, October 2020 Update) del sistema operativo.

Windows 10 KB4592438: il Patch Tuesday in download

Il download può essere effettuato direttamente da Windows Update con successiva installazione oppure dal Microsoft Update Catalog in forma manuale. Al termine del processo è necessario eseguire il riavvio del PC. La piattaforma passerà così alla build 19042.685.

Nel changelog dell’aggiornamento KB4592438 figura un lungo elenco di correzioni che interessano bug riguardanti sia la sicurezza di Windows 10 sia le prestazioni e i problemi di compatibilità. Alcuni fanno riferimento al collegamento tra il computer e le console della famiglia Xbox, alla gestione dei gruppi di account locali e all’improvvisa comparsa di una schermata nera durante l’utilizzo di Windows Virtual Desktop. Migliorato inoltre il supporto alla Dark Mode per Esplora File.