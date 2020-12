Windows 10, aggiornamento KB4586853 per 20H1-20H2

Primo giorno di dicembre e subito primo update per Windows 10: in fase di rollout in queste ore quello che viene indicato come “Aggiornamento qualitativo opzionale”, l’aggiornamento cumulativo KB4586853 a disposizione di chi utilizza la versione 20H2 (2009) oppure la precedente 20H1 (2004) del sistema operativo.

Disponibile l’update KB4586853 per Windows 10

Porta la piattaforma alla build Build 19042.662. Il processo di download e installazione può essere effettuato direttamente da Windows Update come mostra lo screenshot qui sotto o in alternativa in modo manuale scaricando il pacchetto dal Microsoft Update Catalog. Al termine si rende necessario eseguire un riavvio.

Il changelog pubblicato dal gruppo di Redmond parla di novità che interessano diversi aspetti e componenti di Windows 10: dalla stabilità dell’Assistente Vocale alla correzione di bug che nelle release precedenti interessavano la connessione alle console videoludiche della linea Xbox, dalla risoluzione di un problema legato agli hub USB 3.0 a quelle di altri bug riguardanti l’applicazione Mail e i visori per la mixed reality.

Come scritto in apertura il download e l’installazione dell’aggiornamento sono del tutto opzionali, a discrezione dell’utente. Ad ogni modo i fix saranno inclusi nel Patch Tuesday in arrivo la prossima settimana, l’ultimo di questo 2020.