Windows 10: problemi con le app preinstallate

Diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di avviare alcune app preinstallate di Windows 10. Il problema è dovuto all’aggiornamento delle librerie, incluse nelle versioni più recenti delle app scaricate dal Microsoft Store, non compatibile con i vecchi processori. L’azienda di Redmond ha promesso il rilascio di un fix in tempi brevi.

Errore nel file system

Quando l’utente avvia alcune app “inbox” (preinstallate) di Windows 10, tra cui Foto, Calendario, Calcolatrice, Mail e Feedback Hub, sullo schermo viene mostrato l’errore “File System Error (-2147219196)“, In base alle segnalazioni, il problema è apparso il 23 gennaio scorso, dopo l’aggiornamento automatico distribuito tramite Microsoft Store.

Sembra che il bug interessi solo gli utenti che hanno installato Windows 10 su vecchi processori Intel e AMD non ufficialmente supportati. La causa è stata identificata nel framework vclibs, un pacchetto di librerie usate dalle app di Microsoft. L’aggiornamento rilasciato il 23 gennaio include una versione che richiede le istruzioni SSE4.2.

Le CPU più vecchie non supportano le SSE4.2, quindi le app non funzionano. Oltre a quelle suindicate ci sono anche Film & TV, Paint 3D, 3D Viewer e Game Bar. Il bug non è stato confermato nella pagina dei problemi noti, ma l’azienda di Redmond ha comunicato che rilascerà presto un fix.

Gli utenti dovranno solo scaricare le nuove versioni delle app dallo store. Windows 10 22H2 è l’ultima versione del sistema operativo. Il supporto è garantito fino al 14 ottobre 2025. Dopo questa data non verranno più distribuite le patch di sicurezza.