Windows 11 2022 Update: problemi con le GPU NVIDIA?

Coloro in possesso di un PC dotato di una scheda video NVIDIA potrebbero dover fare i conti con qualche grattacapo se procedono immediatamente ad aggiornare il sistema operativo Windows 11 con il pacchetto 2022 Update (22H2) appena rilasciato da Microsoft. Le segnalazioni si stanno moltiplicando, il riferimento è a problemi che vanno a impattare soprattutto sugli appassionati di gaming. Meglio dunque aspettare prima di effettuare il download.

Problemi con GPU NVIDIA dopo l’aggiornamento di Windows 11

Uno dei comportamenti anomali che si verificano riguarda l’overlay delle informazioni relative alle performance durante l’esecuzione dei giochi. Premendo la combinazione di tasti Alt+R, l’utility GeForce Experience mostra dettagli a proposito del framerate registrato, della percentuale di utilizzo per CPU o GPU e altro ancora. In questa situazione, per qualcuno si verifica un calo improvviso degli fps, molto significati, che arriva fino a un -87,5%.

Talvolta, il problema si risolve semplicemente chiudendo l’overlay e aspettando che trascorrano pochi secondi. In altri, si rende invece necessario aprire il software e disattivarlo completamente dalle impostazioni. Per tutti i feedback, il fattore comune è la comparsa dell’intoppo in seguito all’installazione dell’aggiornamento rilasciato da Microsoft.

Fortunatamente, NVIDIA sembra aver preso in carico le lamentele, come testimonia una conversazione su Reddit. È stato inoltre predisposto un modulo attraverso il quale gli utenti possono fornire informazioni approfondite a proposito della loro GPU, la versione dei driver, la CPU, la RAM e altre componenti hardware. Dal gruppo di Redmond, al momento, non si segnalano interventi.

Per tutti i dettagli a proposito delle novità introdotte dal 2022 Update di Windows 11 rimandiamo all’articolo dedicato, pubblicato su queste pagine nei giorni scorsi al lancio. Qui sotto una galleria di immagini dedicata.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.