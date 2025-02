Windows 11 23H2 e 24H2: nuove build con molte novità

Microsoft ha annunciato la disponibilità di nuove versioni preliminari di Windows 11 23H3 e 24H2 per gli Insider. La build 22635.4950 (KB5052078) di Windows 11 23H2, presente nel canale Beta, semplifica la condivisione dei file e migliora il menu Start. La build 26120.3291 (KB5052080) di Windows 11 24H2, presente nei canali Dev e Beta, aggiorna Windows Search sui Copilot+ PC.

Novità per Windows 11 23H2

Dopo aver installato la build 22635.4950 (KB5052078), gli utenti potranno sfruttare una funzionalità molto utile che velocizza la condivisione dei file con le app. Quando viene selezionato e trascinato un file con il mouse o con il dito da Esplora file o dal desktop, nella parte superiore dello schermo viene mostrata la nuova “drag tray“.

Per condividere il file con una delle app presenti è sufficiente rilasciarlo sull’icona. Cliccando/toccando il pulsante con i tre puntini (More) a destra viene aperta la finestra di Windows Share.

La seconda novità riguarda il menu Start. Microsoft ha aggiunto altre due modalità di visualizzazione nella pagina Tutto. Oltre al tradizionale elenco con le app in ordine alfabetico è possibile scegliere una griglia che mostra le app in orizzontale. In alternativa è disponibile il raggruppamento in categorie, tra cui Produttività, Social e Creatività.

Novità per Windows 11 24H2

L’unica novità di rilievo inclusa nella build 26120.3291 interessa gli utenti che usano un Copilot+ PC. Grazie ai modelli di intelligenza artificiale, Windows Search permette di trovare le foto conservate sul cloud, utilizzando il linguaggio naturale per descrivere il contenuto delle immagini.

È necessario utilizzare lo stesso account per Windows 11 24H2 e OneDrive. La funzionalità è disponibile solo per Copilot+ PC con processori Qualcomm della serie Snapdragon X. In futuro verrà aggiunto il supporto per servizi cloud storage di terze parti e i processori AMD e Intel con NPU.