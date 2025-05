Windows 11 23H2: novità della build 22631.5409

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22631.5409 (KB5058502) di Windows 11 23H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le funzionalità saranno quasi certamente incluse nell’aggiornamento opzionale di fine mese. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato la build 19045.5912 (KB5058481) di Windows 10 22H2.

Novità della build 22631.5409

Le novità della build 22631.5409 (KB5058502) saranno disponibili gradualmente nel corso dei prossimi giorni. Le prime due riguardano l’app Copilot. È possibile aprire l’app con la combinazione di tasti Win + C e scegliere cosa succede quando viene premuto il tasto Copilot (se presente). Le opzioni sono in Impostazioni > Personalizzazione > Immissione testo . Per usare i comandi vocali è sufficiente tenere premuto il tasto Copilot o Win + C per due secondi.

Microsoft ha aggiunto una sezione FAQ in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema per fornire informazioni su configurazione, prestazioni, compatibilità e altri argomenti. Per la condivisione tramite Windows Share è possibile trascinare il file da Esplora file o dal desktop sulla barra mostrata nella parte superiore dello schermo.

Due novità sono esclusive per gli utenti europei. È stato migliorato il supporto per i provider di ricerca nella barra delle applicazioni e aggiunta la personalizzazione dei widget sulla schermata di blocco.

Solo una novità invece nella build 19045.5912 (KB5058481) di Windows 10 22H2 presente nel canale Release Preview. Microsoft ha migliorato il flyout del Calendario, aggiungendo la visualizzazione dei secondi, gli eventi fino a 30 giorni e il testo descrittivo al pulsante del meteo.

A proposito di Windows 10 22H2, diversi utenti hanno segnalato gravi problemi dopo aver installato l’aggiornamento KB5058379 del 13 maggio. Il vecchio sistema operativo verrà abbandonato il 14 ottobre 2025.