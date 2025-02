Windows 11 23H2: novità della build 22635.4870

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 22635.4870 (KB5050087) di Windows 11 23H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Le novità saranno accessibili agli utenti che attivano l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update. Gli altri riceveranno solo bug fix.

Novità incluse nella nuova build

Gli Insider che si trovano in Europa potranno usare i widget sul lock screen. Microsoft cita quelli per meteo, watchlist, sport e traffico, ma è possibile aggiungere, rimuovere e spostare qualsiasi widget che supporta la piccola dimensione. La gestione avviene nella pagina Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco .

Per gli amministratori IT è disponibile un nuovo criterio di gruppo che consente di disattivare i widget. La novità sarà disponibile anche all’esterno dell’Europa con le prossime build.

Gli Insider che effettuano l’accesso a Windows 11 con un account aziendale o scolastico (Entra ID) vedranno le icone degli utenti nella colonna Attività dei file condivisi mostrati in Esplora file. Microsoft ha infine risolto vari problemi del menu Start e di Esplora file.

Tutti gli Insider riceveranno inoltre due fix per i bug che impedivano il funzionamento dei dispositivi audio USB e il riconoscimento delle webcam USB.

La nuova versione preliminare di Windows 11 23H2 è ovviamente riservata agli Insider che non hanno effettuato l’aggiornamento a Windows 11 24H2. In base alle rilevazioni di Statcounter, il sistema operativo ha raggiunto un market share del 36,65% a gennaio. La popolarità dovrebbe aumentare nei prossimi mesi, considerato l’abbandono di Windows 10.