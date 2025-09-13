Windows 11 24H2 e 25H2: novità in arrivo a settembre

Microsoft ha rilasciato due nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità incluse nelle build 26100.5061 di Windows 11 24H2 e 26200.6713 di Windows 11 25H2 saranno quasi certamente incluse negli aggiornamenti opzionali per tutti gli utenti che l’azienda di Redmond distribuirà entro fine mese.

Novità per Windows 11 24H2 e 25H2

Le prime due novità sono esclusive per Copilot+ PC. La funzionalità Click to Do può ora rilevare le tabelle. Dopo aver selezionato la tabella, nel menu contestuale apparirà la voce “Converti tabella con Excel“. Al momento è disponibile solo sui Copilot+ PC con processori Snapdragon (non ancora in Europa). Occorre però l’ultima versione di Excel e un abbonamento a Microsoft 365. Click to Do permette inoltre di generare un riassunto più conciso.

Microsoft ha aggiornato l’agente AI nelle impostazioni. Ora è presente il link diretto alla pagina corrispondente nei risultati di ricerca. Le nuove azioni AI in Esplora file non richiedono invece un Copilot+ PC. Selezionando un’immagine è possibile effettuare la ricerca visuale, sfocare lo sfondo, eliminare oggetti e rimuovere lo sfondo con le app Foto e Paint. Selezionando invece un documento su OneDrive o SharePoint è possibile generare un riassunto (senza aprirlo). Serve però l’abbonamento a Microsoft 365 e una licenza Copilot.

Nella finestra di Windows Share è possibile fissare le app preferite, mentre alcune opzioni per ora, lingua e tastiera sono state spostate dal Pannello di controllo all’app Impostazioni. Nelle build ci sono inoltre diversi miglioramenti e bug fix. Come detto, queste novità dovrebbero essere incluse negli aggiornamenti opzionali di fine mese.

L’azienda di Redmond ha finalmente risolto il bug con Dirac Audio presente da dicembre 2024. Dopo aver scaricato i driver aggiornati da Windows Update, gli utenti potranno installare Windows 11 24H2. Microsoft ha infine avvisato che il supporto per Windows 11 23H2 terminerà l’11 novembre.