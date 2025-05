Windows 11 24H2: novità della build 26100.4188

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26100.4188 (KB5058499) di Windows 11 24H2 per gli utenti iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità sono piuttosto numerose e riguardano sia Copilot+ PC che altri dispositivi. Le funzionalità e i miglioramenti verranno quasi certamente inclusi nell’aggiornamento opzionale di fine mese.

Novità in arrivo per Windows 11 24H2

Per i Copilot+ PC ci sono novità che riguardano la funzionalità Click to Do. Dopo aver selezionato il testo, nel menu contestuale appariranno le opzioni per riscrivere il testo, generare un riassunto o creare un elenco puntato. Evidenziando testo o immagine si può chiedere aiuto a Copilot.

Due novità sono per l’app Copilot. Gli utenti possono avviare l’app con il tasto Copilot (se presente) o la combinazione Win + C e attivare i comandi vocali tenendo premuto gli stessi tasti per almeno due secondi. Sui Copilot+ PC è inoltre disponibile la descrizione dettagliata di immagini, grafici e tabelle tramite Narrator (Assistente vocale).

Microsoft ha inoltre migliorato Windows Search. Grazie alla ricerca semantica è possibile trovare le impostazioni o le foto sul cloud, digitando una descrizione testuale nel box della barra delle applicazioni.

Le altre novità sono disponibili per tutti i computer. Una funzionalità permette di proseguire su PC il lavoro iniziato su smartphone con i file OneDrive. Nelle pagina Sistema > Informazioni sul sistema delle impostazioni è stata aggiunta una sezione FAQ con informazioni su prestazioni, compatibilità e configurazione.

La build include infine miglioramenti per Windows Share. È possibile aprire un file con l’app suggerita quando viene trascinato dal desktop o da Esplora file nella barra mostrata nella parte superiore dello schermo. Gli utenti possono inoltre modificare le immagini direttamente nella finestra di condivisione.