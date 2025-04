Windows 11 24H2: nuove azioni per Click to Do

Microsoft ha annunciato altre due versioni preliminari di Windows 11 24H2 per gli iscritti al programma Insider. Le build 26120.3872 (KB5055640) del canale Beta e 26200.5562 (KB5055642) del canale Dev includono le stesse novità, tra cui azioni aggiuntive sul testo con la funzionalità Click to Do riservata ai Copilot+ PC.

Principali novità delle due build

Click to Do è una delle funzionalità AI di Windows 11 24H2 che possono essere sfruttate solo sui Copilot+ PC. Per gli utenti che hanno un dispositivo con processori Snapdragon X di Qualcomm sono disponibili due nuove azioni per il testo. Sono visibili nel menu contestuale (tasto destro del mouse) dopo aver selezionato il testo.

La prima permette di migliorare la capacità di lettura e la pronuncia attraverso l’app Reading Coach. La seconda azione usa la stessa app per una lettura immersiva. In questo caso è possibile anche cambiare dimensione del testo, spaziatura, tipo di carattere e sfondo.

Gli utenti europei possono invece trovare le foto sul cloud tramite la ricerca semantica di Windows Search (box nella barra delle applicazioni). È sufficiente descrivere il contenuto delle immagini, quindi non occorre ricordare il nome del file. Anche questa novità è attualmente riservata ai Copilot+ PC con processori Snapdragon.

Con le due build è ora possibile disattivare la ricerca dei contenuti salvati sul cloud in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Autorizzazioni di ricerca . L’impostazione si applica solo al box nella barra delle applicazioni. In futuro verrà estesa alla ricerca in Esplora file.

Microsoft ha inoltre migliorato la funzionalità di accesso vocale con la possibilità di aggiungere parole personalizzate al dizionario. Non mancano ovviamente vari bug fix, ma ci sono ancora molti problemi da risolvere, essendo versioni preliminari.