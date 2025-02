Windows 11 24H2: confermato un problema serio con AutoCAD

Una nota appena pubblicata da Microsoft nella documentazione ufficiale relativa a Windows 11 conferma la presenza di un problema che lega l’aggiornamento alla versione 24H2 del sistema operativo e il software AutoCAD di Autodesk. Più nel dettaglio, si legge che AutoCAD 2022 potrebbe non essere aperto dopo l’aggiornamento a Windows 11 versione 24H2 . Come si può facilmente immaginare, si tratta di un grattacapo potenzialmente molto fastidioso per gli addetti ai lavori.

AutoCAD 2022 non parte con Windows 11 24H2

Al fine di evitare che l’anomalia si verifichi, il gruppo di Redmond ha quindi deciso di fermare la distribuzione dell’aggiornamento sui PC interessati, attraverso il canale Windows Update. Questo l’avviso.

È stato applicato un blocco di protezione, per impedire ai dispositivi interessati di eseguire l’aggiornamento alla versione 24H2 e di riscontrare questo problema.

Microsoft precisa inoltre che è solo la versione 2022 di AutoCAD a essere oggetto del malfunzionamento. Tutte le altre (incluse quelle LT) funzionano come previsto, dunque non necessitano del blocco.

È inoltre consigliabile non tentare di effettuare manualmente l’aggiornamento a Windows 11 versione 24H2 in altro modo. Vale a dire con l’assistente all’installazione o ricorrendo allo strumento di creazione dei supporti, almeno fino a quando non sarà disponibile una soluzione definitiva. Dunque, è meglio attendere il via libera per non ritrovarsi costretti a dover fare i conti con brutte sorprese.

Va precisato che non sappiamo quanto sia estesa la portata del problema, ma il suo potenziale impatto non può essere ignorato. AutoCAD infatti è un software utilizzato soprattutto dai professionisti e l’eventualità di non poterlo improvvisamente più avviare dopo aver eseguito l’update del sistema operativo non è certo la migliore delle prospettive.

Una situazione simile si era già verificata nei mesi scorsi, quando l’update a Windows 11 24H2 è stato messo temporaneamente in standby dopo aver individuato diversi malfunzionamenti relativi alla funzionalità Auto HDR impiegata nei giochi e alla tecnologia Dirac Audio.