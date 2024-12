Microsoft ferma Windows 11 24H2: problemi giochi e audio

Microsoft ha deciso di bloccare la distribuzione dell’aggiornamento alla versione 24H2 su alcuni PC con sistema operativo Windows 11. Il motivo è da ricercare nella comparsa di un problema che, per alcuni, impedisce la corretta fruizione dei giochi. La software house lo ha confermato attraverso le pagine del sito ufficiale. Riportiamo di seguito quanto si legge in un documento aggiornato questa settimana.

Dopo aver installato la versione 24H2 di Windows 11, potresti riscontrare problemi con i giochi se hai abilitato Auto HDR sul tuo dispositivo. Potresti notare che i colori del gioco non sono corretti in alcune configurazioni di visualizzazione. Potresti anche notare che alcuni giochi smettono di rispondere.

Auto HDR blocca la distribuzione di Windows 11 24H2

Di cosa si tratta? Auto HDR è una funzionalità di Windows introdotta da Microsoft per migliorare l’esperienza di gaming convertendo i contenuti SDR in HDR, attraverso un processo automatico.

La soluzione (temporanea) applicata per verificare che il problema si manifesti, come già anticipato, consiste nell’impedire ai PC interessati di scaricare e installare l’aggiornamento alla versione 24H2 di Windows 11.

Per salvaguardare la tua esperienza di aggiornamento, abbiamo applicato un blocco di compatibilità sui dispositivi che hanno abilitato Auto HDR. A questi dispositivi non verrà offerto di installare la versione 24H2 di Windows 11 tramite il canale di rilascio di Windows Update.

Un possibile workaround, consigliato dalla stessa Microsoft, è quello che passa dalla disattivazione della funzionalità Auto HDR per ricevere l’update. È possibile farlo aprendo le Impostazione, accedendo alla sezione Sistema, poi alla voce Schermo e infine in Grafica. La software house ha confermato alla redazione del sito Windows Latest di essere al lavoro su un fix.

Come si legge in alcune conversazioni su Reddit dedicate al problema, fra i titoli interessati ci sono anche Assassin’s Creed Valhalla, Origins, Far Cry e Need for Speed Unbound, tutti interessati da crash al lancio.

Un problema anche con l’audio

Non è il solo grattacapo con cui il team di Microsoft al lavoro su Windows 11 24H2 si trova a dover fare i conti. Ce n’è anche uno inedito che riguarda l’audio. La stessa misura si sospensione del rollout è stata applicata ai PC dotati di tecnologia Dirac Audio e del file