Windows 11 24H2: problemi vari con KB5048667

Sono trascorsi solo cinque giorni dalla disponibilità dell’aggiornamento KB5048667 per Windows 11 24H2, ma già sono arrivate numerose segnalazioni di problemi. Molti utenti non riescono ad installare l’update, nemmeno su MacBook tramite macchina virtuale. Altri hanno invece notato un crollo delle prestazioni, soprattutto durante l’esecuzione dei giochi.

Bug nello scheduler della CPU?

L’aggiornamento cumulativo KB5048667 per Windows 11 24H2 include novità, bug fix e patch di sicurezza. Come si può leggere nella pagina dedicata, Microsoft ha confermato solo due problemi: non è possibile scaricare Roblox dal Microsoft Store sui dispositivi Arm e, in alcuni casi, non è possibile utilizzare OpenSSH.

Diversi utenti hanno segnalato che l’aggiornamento non viene scaricato da Windows Update e appare l’errore 0x800f081f. Altri utenti hanno invece notato che il download è lentissimo (rimane fermo allo 0% per molto tempo). La funzionalità di risoluzione dei problemi di Windows Update non serve a nulla.

Provando ad installare l’aggiornamento su MacBook con il software Parallels Desktop viene mostrato l’errore 0x80070302. Diversi utenti hanno tentato anche l’installazione manuale, ma senza successo. Chi è riuscito ad installare l’update ha invece notato un rallentamento generale, soprattutto con i giochi, tra cui Roblox e League of Legends.

Secondo Windows Latest, l’aggiornamento ha causato un calo di prestazioni dello scheduler della CPU. Microsoft non ancora confermato questi problemi. Gli utenti possono usare tool specifici, come Process Lasso, oppure disinstallare l’update in attesa di un fix ufficiale.