Windows 11 24H2 e 23H2: disponibili nuove build

Dopo aver rilasciato Recall e Click to Do per Copilot+ PC con processori Snapdragon, Intel e AMD, Microsoft ha annunciato la build 26120.2702 (KB5048761) di Windows 24H2, sempre per il canale Dev del programma Insider. Le novità principali riguardano fotocamere e passkey. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 22635.4655 (KB5048753) di Windows 11 23H2 nel canale Beta.

Windows 11 24H2 build 26120.2702: novità

La prima novità di rilievo riguarda le videocamere. Microsoft ha aggiunto una nuova pagina per le opzioni avanzate in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Videocamere . Una di esse permette a più applicazioni di accedere contemporaneamente al flusso video per sfruttare lo streaming normale e quello con il linguaggio dei segni.

Gli utenti possono inoltre scegliere le funzionalità di base della videocamera per individuare eventuali problemi. Con una futura build verrà aggiunta anche l’opzione per impostare manualmente risoluzione e frame rate o attivare la migliore combinazione in automatico.

L’obiettivo di Microsoft è eliminare completamente le password. In questa build è presente il supporto per provider di passkey di terze parti attraverso le API WebAuthn.

Infine è stata inclusa la preview di Microsoft Edge Game Assist. Si tratta di una speciale versione del browser che viene mostrata nella Game Bar in sovrapposizione al gioco. Condivide gli stessi dati con Edge e può essere sfruttata per cercare informazioni sul gioco.

Windows 11 23H2 build 22635.4655: novità

Quest’ultima novità è inclusa anche nella build per Windows 11 23H2. Microsoft ha inoltre migliorato alcune funzionalità esistenti. Nel menu Start vengono suggeriti siti web più pertinenti in base alla cronologia di navigazione.

Sono stati inoltre apportati cambiamenti alla funzionalità Spotlight per consentire un accesso più semplice alle informazioni sulle immagini mostrate sul lock screen e come sfondo del desktop.

Infine, quando l’utente condivide link o pagine web con Windows Share, nella finestra verrà mostrata un’anteprima del contenuto.