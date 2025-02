Windows 11 24H2: novità prossime al lancio

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 26100.3321 (KB5052093) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità sono simili a quelle presenti nella recente versione preliminare di Windows 11 23H2. Quasi certamente saranno accessibili a tutti con gli aggiornamenti opzionali di fine febbraio.

Novità prossime al lancio

Tutte le novità incluse nella build 26100.3321 (KB5052093) verranno rilasciate gradualmente nel corso dei prossimi giorni. La prima riguarda l’icona della batteria visibile in basso a destra nella barra delle applicazioni. Il colore verde indica che il computer è in carica. Il giallo indica invece che la batteria è in modalità di risparmio energetico (livello di carica inferiore o uguale al 20%).

Il colore rosso significa infine che la carica della batteria è bassa. Gli utenti possono attivare una specifica opzione nelle impostazioni per mostrare la percentuale di carica accanto all’icona della batteria. Dopo aver installato la build sarà possibile i file direttamente dalla jump list (tasto destro del mouse sull’icona dell’app).

Microsoft ha inoltre aggiornato Windows Spotlight per semplificare la ricerca delle informazioni sull’immagine di sfondo e aggiunto una “referral card” nella home page delle impostazioni per invitare amici e familiari a testare gratuitamente PC Game Pass.

Oltre a vari bug fix, Esplora file riceve una novità. Gli utenti possono disattivare il promemoria, mostrato nella barra degli indirizzi, che ricorda di effettuare un backup. Altri bug fix riguardano menu Start, scanner, audio, mouse, desktop remoto e OpenSSH.