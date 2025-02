Windows 11 23H2: prossime novità in arrivo

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22631.4969 (KB5052094) di Windows 11 23H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le sette novità presenti in questa versione preliminare del sistema operativo verranno quasi certamente incluse dell’aggiornamento opzionale di fine mese disponibile per tutti gli utenti.

Novità in arrivo per Windows 11 23H2

Attraverso il programma Insider vengono distribuite le versioni in sviluppo di Windows 11. Gli iscritti possono scegliere i canali Canary, Dev, Beta e Release Preview. Quest’ultimo permette di installare le build più “stabili”, ovvero quelle più vicine al debutto ufficiale. Le sette novità incluse nella build 22631.4969 (KB5052094) di Windows 11 23H2 dovrebbero essere accessibili a tutti entro fine febbraio.

Barra delle applicazioni : è possibile condividere i file direttamente da una jump list (tasto destro del mouse) sulla barra delle applicazioni

: è possibile condividere i file direttamente da una jump list (tasto destro del mouse) sulla barra delle applicazioni Windows Spotlight : per leggere maggiori informazioni su un’immagine di sfondo è sufficiente passare il mouse sull’immagine o cliccare sull’icona “Scopri di più su questa immagine“. Sono stati inoltre cambiati il colore e lo sfondo dell’icona (visualizzata nell’area in basso a destra del desktop)

: per leggere maggiori informazioni su un’immagine di sfondo è sufficiente passare il mouse sull’immagine o cliccare sull’icona “Scopri di più su questa immagine“. Sono stati inoltre cambiati il colore e lo sfondo dell’icona (visualizzata nell’area in basso a destra del desktop) Schermata di blocco : semplificata la scoperta di maggiori informazioni sull’immagine quando si clicca sull’icona “Mi piace“

: semplificata la scoperta di maggiori informazioni sull’immagine quando si clicca sull’icona “Mi piace“ Assistente vocale : aggiunte nuove funzioni allo Scan Mode (ad esempio, la lettera n permette di andare al testo dopo un link)

: aggiunte nuove funzioni allo Scan Mode (ad esempio, la lettera n permette di andare al testo dopo un link) Game Pass Ultimate e PC Game Pass : viene mostrata una “referral card” nella home page delle impostazioni per invitare amici e parenti alla prova gratuita

: viene mostrata una “referral card” nella home page delle impostazioni per invitare amici e parenti alla prova gratuita Esplora file: è possibile posticipare o disattivare il promemoria “Avvia backup” nella barra degli indirizzi

Ci sono anche numerosi bug fix. Microsoft ha risolto diversi problemi, tra cui quello che impediva l’uso di connessioni OpenSSH.