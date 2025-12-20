Windows 11 25H2: invasione di agenti AI

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26220.7523 (KB5072043) di Windows 11 25H2 per gli iscritti ai canali Dev e Beta del programma Insider. Molte novità riguardano l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema operativo. Copilot e gli agenti AI possono essere utilizzati dalla barra delle applicazioni. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiornato Copilot Actions.

Nuove funzionalità AI in Windows 11 25H2

Da fine ottobre è disponibile la funzionalità Ask Copilot nella barra delle applicazioni (sostituisce la funzione di ricerca) per gli utenti consumer. Con la build 26220.7523 è disponibile anche per gli utenti business, come annunciato durante la conferenza Ignite 2025 (serve una licenza Microsoft 365 Copilot).

Deve essere attivata in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni . Oltre alla ricerca di app, file e impostazioni offre l’accesso agli agenti AI. Possono essere invocati con il pulsante dedicato o digitando @ . Il primo agente AI per gli utenti business è Microsoft Researcher che consente di generare un report dettagliato su determinati argomenti.

Gli sviluppatori possono sfruttare il nuovo framework Agent Launchers per registrare gli agenti AI delle app. Questi ultimi saranno così accessibili tramite Ask Copilot e altre app. Novità anche per l’agente AI nelle impostazioni. Alle lingue già disponibili (inglese e francese) sono state aggiunte anche italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, coreano, giapponese, hindi e cinese.

Un’altra novità riguarda Esplora file. Gli utenti che accedono con un account Microsoft vedranno le icone delle persone che hanno condiviso i file nella colonna Attività nella pagina Home e nelle sezioni Suggeriti, Preferiti e Recenti. Posizionando il puntatore del mouse sull’icona viene mostrata una scheda con varie azioni (email, chiamata audio, videochiamata e messaggio).

Microsoft ha rilasciato anche una nuova versione dell’app Copilot che permette di usare Copilot Actions per la modifica del testo. L’utente deve attivare Copilot Vision nell’app e condividere una finestra che contiene un documento. Dopo aver selezionato il testo è possibile chiedere all’assistente di generare una versione migliore. La funzionalità non è ancora disponibile in Europa.