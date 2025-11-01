Windows 11 25H2: Ask Copilot e condivisione audio

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26220.7051 (KB5067115) di Windows 11 25H2 per gli iscritti ai canali Dev e Beta del programma Insider. Una delle novità è Ask Copilot che può sostituire la tradizionale funzionalità di ricerca. L’azienda di Redond ha inoltre portato l’esperienza full screen dell’app Xbox alle console portatili di MSI e introdotto la condivisione audio Bluetooth per i Copilot+ PC.

Novità della build 26220.7051

Ask Copilot è una delle nuove funzionalità per l’assistente AI annunciate a metà ottobre. Quando attivata in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni sostituisce la tradizionale funzionalità di ricerca nella taskbar. Come si può vedere nell’immagine, l’interfaccia è più piccola ed esteticamente migliore.

È sufficiente digitare poche lettere per vedere un elenco di suggerimenti associati (app, file e impostazioni). Ask Copilot aggiunge l’analisi semantica, quindi fornisce risposte più pertinenti. Il servizio di indicizzazione è sempre quello di Windows Search. Non permette di accedere ai file o di eseguire azioni (ad esempio, l’attivazione della modalità scura).

Nella parte sinistra del campo di input c’è l’icona Copilot, mentre a destra ci sono le icone per l’accesso a Copilot Vision e Voice. Cliccando sulle icone viene aperta l’app Copilot.

La build 26220.7051 consente inoltre di sfruttare l’esperienza full screen dell’app Xbox anche con le console MSI Claw (da fine agosto era disponibile solo sulle ASUS ROG Xbox Ally e Ally X).

Un’altra novità è disponibile solo sui Copilot+ PC. Gli utenti possono attivare la condivisione audio tra due dispositivi compatibili con la tecnologia di broadcast Bluetooth LE Audio (cuffie, auricolari, altoparlanti, protesi acustiche). Al momento sono supportati solo quattro Surface.

Infine, Microsoft ha attivato il supporto per le funzionalità delle nuove CPU che possono essere sfruttate dalle app x64 eseguite su dispositivi Arm con l’emulatore Prism. Era state incluse nella build 27744 presente nel canale Canary circa un anno fa.