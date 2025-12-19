 Perché non si può spostare la taskbar in Windows 11?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Perché non si può spostare la taskbar in Windows 11?

A differenza di Windows 10, Windows 11 non permette di spostare la barra delle applicazioni e le giustificazioni di Microsoft sembrano poco valide.
Perché non si può spostare la taskbar in Windows 11?
Informatica Sistemi operativi
A differenza di Windows 10, Windows 11 non permette di spostare la barra delle applicazioni e le giustificazioni di Microsoft sembrano poco valide.
Gogole AI Studio

Windows 11 è disponibile da oltre quattro anni. Microsoft ha apportato molti miglioramenti con le varie versioni, ma ci sono ancora fastidiosi “difetti”. Uno di essi è l’impossibilità di spostare la taskbar (barra delle applicazioni) ai lati o lungo il bordo superiore dello schermo. Windows Latest ha esaminato tutti i video pubblicati dall’azienda di Redmond sullo sviluppo del sistema operativo per trovare una valida giustificazione.

Le “scuse” di Microsoft

Come è noto agli utenti che hanno usato Windows 10, Microsoft permetteva di cambiare la posizione della barra delle applicazioni e di aumentare la sua dimensione per ospitare più icone delle app. La taskbar di Windows 11 è completamente diversa. L’allineamento delle icone è al centro per impostazione predefinita, ma si può cambiare. A partire da Windows 11 24H2 è possibile scegliere le icone piccole, ottenendo però un effetto estetico sgradevole perché la dimensione della taskbar rimane la stessa.

La posizione è invece fissa. La barra delle applicazioni rimane ancorata alla parte inferiore dello schermo. Un product manager di Microsoft ha spiegato che la taskbar di Windows 11 è stata creata da zero, quindi non c’è nessun codice di Windows 10. Non è possibile spostarla perché sono necessarie profonde modifiche non giustificate dal basso numero di utenti che usano la taskbar ai lati e lungo il bordo superiore dello schermo.

In realtà è una delle funzionalità più richieste dagli utenti nel Feedback Hub. La giustificazione di Microsoft è stata smentita dalle prove. Un’altra “scusa” è che le app devono aggiornare costantemente il layout considerando la posizione della barra delle applicazioni. Ciò avviene senza problemi su Windows 10, quindi non è chiaro perché sia complicato su Windows 11.

Probabilmente ci sono altre priorità. Microsoft ha recentemente introdotto nuove funzionalità AI, come Copilot e gli agenti AI, nella barra delle applicazioni. In questo caso non è stato però considerato il numero di potenziali utilizzatori. In base ai commenti pubblicati sui social media, quasi nessuno vuole l’intelligenza artificiale in Windows 11. Forse sarebbe meglio investire le risorse su Esplora file.

Fonte: Windows Latest

Pubblicato il 19 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ubuntu 26.04 LTS in aprile con il kernel Linux 7.0?

Ubuntu 26.04 LTS in aprile con il kernel Linux 7.0?
Windows 11, Delivery Optimization divora la RAM del PC

Windows 11, Delivery Optimization divora la RAM del PC
OneNote su Windows lascia scegliere la lingua di correzione

OneNote su Windows lascia scegliere la lingua di correzione
Windows 11: gli agenti AI chiedono 'Permesso'

Windows 11: gli agenti AI chiedono 'Permesso'
Ubuntu 26.04 LTS in aprile con il kernel Linux 7.0?

Ubuntu 26.04 LTS in aprile con il kernel Linux 7.0?
Windows 11, Delivery Optimization divora la RAM del PC

Windows 11, Delivery Optimization divora la RAM del PC
OneNote su Windows lascia scegliere la lingua di correzione

OneNote su Windows lascia scegliere la lingua di correzione
Windows 11: gli agenti AI chiedono 'Permesso'

Windows 11: gli agenti AI chiedono 'Permesso'
Luca Colantuoni
Pubblicato il
19 dic 2025
Link copiato negli appunti