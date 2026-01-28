Windows 11 26H2: prepariamoci a cambiamenti importanti e bug

Microsoft ha dato il via al rilascio di una nuova versione preview di Windows 11 nel canale Dev, coinvolgendo gli Insider nella fase di test. Nulla di particolarmente interessante o insolito, se non fosse per la breve descrizione che accompagna il lancio sulle pagine del blog ufficiale. Segna il passaggio alla build 26300 (26300.7674) e anticipa l’arrivo di cambiamenti importanti.

Windows 11, build 26300: 26H2, sei tu?

Purtroppo non sono stati resi noti dettagli a proposito delle modifiche behind-the-scenes che la software house ha pianificato di introdurre nel tempo rispetto all’attuale 26220. Quasi certamente si tratta delle novità che vedremo nell’edizione 26H2 del sistema operativo, attesa per l’autunno.

A dicembre abbiamo scritto su queste pagine quanto il 2026 sarebbe stato importante per l’evoluzione di Windows 11. Siamo giunti al punto in cui Microsoft si trova nella condizione di dover scegliere tra continuare a trasformare l’OS in un contenitore per spingere l’adozione delle sue funzionalità di intelligenza artificiale oppure ascoltare i feedback che provengono dagli utenti e concedere una maggiore libertà di scelta.

C’è poi la questione mai risolta legata all’affidabilità degli aggiornamenti. In occasione dell’ultimo Patch Tuesday, ad esempio, è stato distribuito quello che è forse il peggior update di sempre, capace di innescare gravi problemi che vanno dall’impossibilità di spegnere il PC all’impossibilità di accedere ai file salvati sul cloud. E con l’arrivo della versione 26H1 ormai dietro l’angolo (esclusiva per Snapdragon X2) la situazione potrebbe farsi ancora più critica.