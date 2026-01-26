Windows 11 KB5074109: aggiornamento peggiore di sempre?

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5074109 per Windows 11 25H2/24H2 il 13 gennaio. È obbligatorio, quindi viene installato automaticamente con Windows Update. Da quel giorno sono iniziate ad arrivare segnalazioni di numerosi bug che, in alcuni casi, rendono completamente inutilizzabile il computer. L’azienda di Redmond ha distribuito due fix di emergenza, ma non tutti i problemi sono stati risolti. Simili bug sono stati introdotti dall’aggiornamento KB5073455 per Windows 11 23H2.

Inizio 2026 disastroso per Microsoft

I primi due bug derivano dagli aggiornamenti KB5074109 per Windows 11 25H2/24H3 e KB5073455 per Windows 11 23H2. Dopo aver installato gli update non è possibile effettuare l’accesso alle app tramite connessione Remote Desktop e utilizzare le app che salvano file su OneDrive o Dropbox (come i file PST di Outlook).

I relativi fix sono inclusi negli aggiornamenti “out-of-band” KB5077744 e KB5078127 per Windows 11 25H2/24H2 del 17 e 24 gennaio. I corrispondenti fix per gli utenti con Windows 11 23H2 sono in KB5077797 e KB5078132.

L’update KB5077797 per Windows 11 23H2 risolve anche il bug che impedisce lo spegnimento del computer. Essendo cumulativi è sufficiente installare gli aggiornamenti del 24 gennaio. Se non vengono mostrati in Windows Update è necessario scaricarli dal Microsoft Update Catalog inserendo il numero nel campo di ricerca facendo attenzione alla versione del sistema operativo e all’architettura del computer.

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5074109 per Windows 11 25H2/24H2 si possono verificare altri bug: schermo nero per incompatibilità dei driver delle GPU AMD e NVIDIA, disattivazione della personalizzazione in Esplora file tramite desktop.ini , mancato funzionamento della modalità Sospendi (Sleep) e impossibilità di usare Citrix Director.

Al momento non c’è un fix ufficiale, quindi l’unica soluzione è disinstallare l’update. L’ultimo bug di KB5074109 segnalato è quello che impedisce l’avvio del PC. Viene mostrata una schermata nera e l’utente deve utilizzare Windows Recovery Environment per il ripristino. Se non funziona è necessario effettuare un’istallazione pulita del sistema operativo tramite immagine ISO.

Microsoft ha confermato il problema, quindi dovrebbe rilasciare un fix nei prossimi giorni. Considerato l’elevato numero di bug (almeno nove) si può certamente affermare che KB5074109 è uno dei peggiori aggiornamenti di sempre.