Windows 11, update d'emergenza per lo spegnimento del PC

Non c’era tempo da perdere: è già disponibile l’aggiornamento straordinario che corregge alcuni gravi problemi introdotti dall’ultimo update cumulativo di Windows 11. Uno di questo impedisce lo spegnimento del PC. Come si può immaginare, il bug ha creato parecchi grattacapi agli utenti colpiti.

Fix urgente per due problemi di Windows 11

A Microsoft va riconosciuto il merito di aver subito raccolto i feedback e di aver confezionato un fix in tempi record, più o meno. In ambiti come quello professionale anche poche ore di stop possono fare la differenza. Si tratta di un pacchetto out-of-band che interviene proprio sulle anomalie segnalate, già in fase di distribuzione. È possibile scaricarlo e installarlo tramite il portale Update Catalog (in arrivo anche su Windows Update), ecco i link.

Windows 11 25H2 e 24H2 (KB5077744);

Windows 11 23H2 (KB5077797).

Vediamo nel dettaglio quali sono i problemi riscontrati. Il primo, come già scritto, impedisce il corretto spegnimento del computer e anche la sua ibernazione. È associato al servizio Secure Launch e, tra le altre cose, comporta un consumo eccessivo di energia con un impatto significati sulla batteria dei laptop. C’è poi il bug inerente ad Azure Virtual Desktop e responsabile del funzionamento non corretto delle connessioni da remoto.

Non è la prima volta che l’arrivo di un Patch Tuesday porta con sé noie e seccature per gli utenti del sistema operativo. E quasi certamente non sarà l’ultima. Si tratta di aggiornamenti obbligatori poiché intervengono sulla sicurezza della piattaforma e che dunque non possono essere evitati.

Microsoft ha da tempo un problema con la gestione degli update e nemmeno il programma Insider per la fase di test sembra in grado di migliorare la situazione. Ricordiamo che alle porte c’è l’arrivo della versione 26H1 che richiederà ai tecnici della software house di dedicarsi a un’altra release.