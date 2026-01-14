 Windows 11 25H2 e 24H2: KB5074109 in download, le novità
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 11 25H2 e 24H2: KB5074109 in download, le novità

In download l'aggiornamento cumulativo KB5074109 per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11: è il primo Patch Tuesday del nuovo anno.
Windows 11 25H2 e 24H2: KB5074109 in download, le novità
Informatica Sistemi operativi
In download l'aggiornamento cumulativo KB5074109 per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11: è il primo Patch Tuesday del nuovo anno.
Punto Informatico

Siamo giunti all’appuntamento con il primo Patch Tuesday del 2026 e Windows 11 riceve l’aggiornamento KB5074109. Si tratta di un update cumulativo e obbligatorio dedicato principalmente alla sicurezza (ma non mancano le nuove funzionalità), disponibile per le versioni 25H2 e 24H2 del sistema operativo, che in seguito all’installazione passano rispettivamente alle build 26200.7623 e 26100.7623.

Le novità di KB5074109 per Windows 11

Come sempre, il download sarà avviato automaticamente in background dal PC. È comunque possibile forzarlo aprendo l’utility Windows Update e controllandone la disponibilità. In alternativa, il portale Update Catalog ospita i file .msu che permettono di procedere in modalità manuale. Il peso supera i 4 GB, perché Microsoft ha deciso di includere i modelli AI come Phi per tutti, anche per chi ha un computer senza supporto nativo all’intelligenza artificiale.

L'aggiornamento KB5074109 per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11

Non si tratta di un major update in termini di novità. KB5074109 si concentra principalmente sulla sicurezza (114 le vulnerabilità risolte da Microsoft in questo Patch Tuesday) e sui bugfix. Sul fronte delle funzionalità, prosegue però la distribuzione graduale di alcuni cambiamenti visti nel corso degli ultimi mesi, ad esempio l’icona colorata della batteria, le ottimizzazioni per il tema scuro di Esplora file, il comando per la condivisione con Copilot sulla barra delle applicazioni e un miglioramento generale delle prestazioni.

La nuova icona colorata della batteria su Windows 11

Tra i problemi risolti, uno riguarda Windows Subsystem for Linux e l’utilizzo di una VPN, un altro gli ambienti Fixed Azure Virtual Desktop, un altro ancora il comportamento anomalo di alcune NPU sui PC AI che finiva per consumare troppa energia. Da segnalare anche il rinnovo dei certificati Secure Boot e la rimozione di alcuni driver per modem ritenuti ormai obsoleti (agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys e smserial.sys).

Il Patch Tuesday porta con sé anche l’aggiornamento KB5073455 per la versione 23H2 di Windows 11 (ufficialmente il supporto è terminato a novembre) e KB5073724 per Windows 10 22H2 (accessibile solo tramite Extended Security Updates).

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 14 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 10 KB5073724 nel primo Patch Tuesday del 2026

Windows 10 KB5073724 nel primo Patch Tuesday del 2026
KDE Plasma 6.5.5, update per l'ambiente desktop

KDE Plasma 6.5.5, update per l'ambiente desktop
Chrome riporta in vita JPEG XL, immagini più leggere

Chrome riporta in vita JPEG XL, immagini più leggere
Zorin OS 18 conquista gli ex Windows: 2 milioni di download

Zorin OS 18 conquista gli ex Windows: 2 milioni di download
Windows 10 KB5073724 nel primo Patch Tuesday del 2026

Windows 10 KB5073724 nel primo Patch Tuesday del 2026
KDE Plasma 6.5.5, update per l'ambiente desktop

KDE Plasma 6.5.5, update per l'ambiente desktop
Chrome riporta in vita JPEG XL, immagini più leggere

Chrome riporta in vita JPEG XL, immagini più leggere
Zorin OS 18 conquista gli ex Windows: 2 milioni di download

Zorin OS 18 conquista gli ex Windows: 2 milioni di download
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
14 gen 2026
Link copiato negli appunti