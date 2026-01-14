Windows 11 25H2 e 24H2: KB5074109 in download, le novità

Siamo giunti all’appuntamento con il primo Patch Tuesday del 2026 e Windows 11 riceve l’aggiornamento KB5074109. Si tratta di un update cumulativo e obbligatorio dedicato principalmente alla sicurezza (ma non mancano le nuove funzionalità), disponibile per le versioni 25H2 e 24H2 del sistema operativo, che in seguito all’installazione passano rispettivamente alle build 26200.7623 e 26100.7623.

Le novità di KB5074109 per Windows 11

Come sempre, il download sarà avviato automaticamente in background dal PC. È comunque possibile forzarlo aprendo l’utility Windows Update e controllandone la disponibilità. In alternativa, il portale Update Catalog ospita i file .msu che permettono di procedere in modalità manuale. Il peso supera i 4 GB, perché Microsoft ha deciso di includere i modelli AI come Phi per tutti, anche per chi ha un computer senza supporto nativo all’intelligenza artificiale.

Non si tratta di un major update in termini di novità. KB5074109 si concentra principalmente sulla sicurezza (114 le vulnerabilità risolte da Microsoft in questo Patch Tuesday) e sui bugfix. Sul fronte delle funzionalità, prosegue però la distribuzione graduale di alcuni cambiamenti visti nel corso degli ultimi mesi, ad esempio l’icona colorata della batteria, le ottimizzazioni per il tema scuro di Esplora file, il comando per la condivisione con Copilot sulla barra delle applicazioni e un miglioramento generale delle prestazioni.

Tra i problemi risolti, uno riguarda Windows Subsystem for Linux e l’utilizzo di una VPN, un altro gli ambienti Fixed Azure Virtual Desktop, un altro ancora il comportamento anomalo di alcune NPU sui PC AI che finiva per consumare troppa energia. Da segnalare anche il rinnovo dei certificati Secure Boot e la rimozione di alcuni driver per modem ritenuti ormai obsoleti (agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys e smserial.sys).

Il Patch Tuesday porta con sé anche l’aggiornamento KB5073455 per la versione 23H2 di Windows 11 (ufficialmente il supporto è terminato a novembre) e KB5073724 per Windows 10 22H2 (accessibile solo tramite Extended Security Updates).