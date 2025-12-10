Windows 11 KB5072033 in download: tema scuro e altre novità

Siamo giunti all’appuntamento con l’ultimo Patch Tuesday del 2025, quello di dicembre: Windows 11 riceve l’aggiornamento cumulativo obbligatorio KB5072033. Con la sua installazione, la versione 25H2 del sistema operativo passa alla build 26200.7462 e la precedente 24H2 alla 26100.7462. Diamo uno sguardo alle novità introdotte che riguardano, tra le altre cose, il tema scuro e le prestazioni nel gaming.

Tante novità con KB5072033 per Windows 11

Come sempre, per dare il via al download è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità, comparirà come mostrato dallo screenshot qui sotto. In alternativa, il portale Update Catalog ospita i file .msu per procedere in modalità manuale. Si tratta di un pacchetto piuttosto corposo, con un peso che si aggira intorno ai 4 GB poiché include i modelli AI destinati ai Copilot+ PC.

Menu Start, Esplora file e molto altro

Le novità sono in gran parte quelle già anticipate la scorsa settimana con l’aggiornamento di anteprima KB5070311. Ora il menu Start e quello che si apre quando si effettua una ricerca a livello di sistema operativo hanno la stessa altezza ed è stata introdotta la voce Aree di lavoro virtuali in Impostazioni, Avanzate dedicata a funzionalità come Contenitori, Host sorvegliato, Piattaforma macchina virtuale, Windows Hypervisor, Sandbox e Hyper-V.

Finalmente, le finestre di dialogo mostrate da Esplora file hanno uno stile coerente con il tema impostato per il sistema operativo. Se è scuro, diventano come nell’immagine sotto. Sono quelle che compaiono, ad esempio, quando si eliminano o si copiano i contenuti.

Per la stessa componente è stato anche risolto il fastidioso bug che provocava un flash all’apertura, creando un effetto davvero noioso e sgradevole, come nello screenshot di seguito. Anche il menu contestuale visualizzato dopo il click con il pulsante destro del mouse ha uno stile più compatto.

Concentrando l’attenzione sull’app Impostazioni, si segnala un’ottimizzazione generale dell’interfaccia e l’integrazione di opzioni relative al mouse e alla tastiera, prima ancora relegate in esclusiva al vecchio Pannello di controllo. Per la scheda Sistema, Condivisione in prossimità è in rollout la funzionalità Drag tray per la condivisione rapida degli elementi. Sul nostro PC non l’abbiamo ancora vista comparire.

A questo si aggiungono gli Studio Effects che ora funzionano anche con le webcam esterne collegate tramite USB e su quelle secondarie, mentre sul fronte gaming, sono stati risolti problemi con le GPU AMD che rovinavano l’esperienza di gaming con errori e crash. Microsoft afferma inoltre di aver migliorato le prestazioni con i giochi eseguiti in alta risoluzione e su monitor con refresh rate molto elevati, portando inoltre la modalità a schermo intero su tutte le console portatili.

Tante vulnerabilità risolte da Microsoft

Naturalmente, come in ogni Patch Tuesday, ci sono le patch dedicate alla sicurezza. A questo giro, Microsoft è intervenuta su un totale pari a 57 vulnerabilità, tre delle quali di tipo 0-day. Per tutti gli altri dettagli sull’aggiornamento KB5072033 per Windows 11 25H2 e 24H2 rimandiamo al changelog ufficiale (link a fondo articolo).